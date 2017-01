Es ist durchaus möglich, dass schon bald der Anrufbus Baxi durch den Landkreis Neustadt rollt. Das Mobilitätskonzept des Landkreises Tirschenreuth war aber nur ein Thema der Klausurtagung der CSU-Kreistagsfraktion im Kloster Waldsassen.

Grunderwerb schwieriger

Kreis entlastet Kommunen

Gibt es auch in Neustadt die vielzitierten "Abgehängten"? Mit dem Themenschwerpunkt "Bildungs- und Sozialanalyse" beschäftigten sich die Kreisräte mit Hilfe kompetenter Gäste ausgiebig. Eine Bestandsaufnahme ergab, dass bereits umfangreiche Angebote vorhanden seien, sagte Fraktionschef Stephan Oetzinger, der zusammen mit seinem Stellvertreter Gerald Morgenstern und Landrat Andreas Meier am Montag die Ergebnisse der zweitägigen Diskussionen zusammenfasste. Allerdings müssten diese Möglichkeiten auch genutzt werden. Ziel müsse daher eine stärkere Bewerbung sein.Allerdings hat die CSU erkannt, dass das Angebot vor allem für die älteren Mitbürger ergänzt werden müsse. Mit Blick auf deren Mobilität erachte sie eine Ausweitung oder Ergänzung des ÖPNV für sinnvoll. Der Anrufbus Baxi in Tirschenreuth mit mehr als 700 Haltestellen und 18 Linien wäre eine Alternative.Landrat Meier will aber auch im sozialen Wohnungsbau Akzente setzen. "Wir brauchen für unsere Leute bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum." Das Landkreissiedlungswerk habe in Altenstadt/WN schon positive Beispiele realisiert.Etwas tun soll sich nach dem Willen der CSU auch in den ehemaligen Kreisstädten. In Eschenbach soll das ehemalige Landratsamt und in Vohenstrauß das Forsthaus saniert werden. Gedacht ist an ein Konstrukt, in das die beiden Städte, die Städtebauförderung und der Landkreis eingebunden sind. In Vohenstrauß soll das Landratsamt ins Forsthaus umziehen, eventuell auch die Volkshochschule mit einziehen. Das Gebäude, in dem das Landratsamt zurzeit noch untergebracht ist, könnte verkauft werden. Geld für die Planung steht im Etat zur Verfügung.Dampf machen will die größte Fraktion im Kreistag auch bei der Altlastenbeseitigung. Dieser langwierige, komplexe Bereich soll zügiger und schneller abgearbeitet werden. Es habe sich gezeigt, dass der Verwaltungsaufwand enorm sei, erklärte der Landrat. Weil allein die Vorarbeiten für das Erstellen der Förderanträge für die Sanierung der maroden Glasfabriken in Altenstadt, Neustadt, und Windischeschenbach so umfangreich seien, soll in dem 2015 neugeschaffenen Sachgebiet eine zusätzliche Vollzeitstelle eingerichtet werden. Zentrales Thema war der Haushalt. Der Schwerpunkt liegt laut Oetzinger auf dem Hochbau (7,3 Millionen Euro). Mit 3,75 Millionen Euro werde aber auch der Tiefbau nicht vernachlässigt. Der Landrat machte deutlich, dass sich der Grunderwerb für den Straßenbau immer schwieriger gestalte. Bei der Umgehung Mantel lägen die Unterlagen für die Planfeststellung seit Ende 2016 bei der Regierung. Trotz der Investitionen von 11,5 Millionen Euro baue der Kreis weiter die Schulden ab, auf nur noch 6,9 Millionen Euro bis zum Jahresende.Bei der Kreisumlage unterstützen die CSU-Räte den Vorschlag der Verwaltung und des Landrats und wollen die Senkung (-1,5 Prozentpunkte) auf 42,5 Prozentpunkte mittragen. Damit würden die 38 Kommunen heuer um 1,4 Millionen Euro entlastet. Wenn es die weitere Entwicklung zulasse, könnte 2018 die "Gemeindesteuer" noch einmal reduziert werden.