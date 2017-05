Neustadt/Weiden. Frohe Kunde aus München: Der Freistaat stellt für kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis und in Weiden 2,3 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden 17 Maßnahmen gefördert. Dies teilten die Landtagsabgeordneten Petra Dettenhöfer, Annete Karl und Tobias Reiß mit.

Gleich mit vier Maßnahmen und 307 000 Euro kommt Neustadt/WN zum Zug: Errichtung eines Außenaufzugs in behindertengerechter Ausführung an der Grundschule (67 000 Euro), Errichtung von behindertengerechten Toiletten und Schaffung eines barrierefreien Übergangs in den Gebäudebereich V der Mittelschule (80 000 Euro), Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Joseph um einen Mehrzweckraum (60 000 Euro) und Generalsanierung der Sporthalle der Grundschule mit Nebenräumen (100 000 Euro). Außerdem dürfen sich freuen: Altenstadt/WN : Generalsanierung der Einfachturnhalle in der Mittelschule (110 000 Euro) sowie Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Schulturnhalle der Grundschule (60 000 Euro); Irchenrieth : Baukostenzuschuss zum Umbau und zur Erweiterung des Kinderhauses St. Otto durch die Katholische Kirchenstiftung Michldorf (71 000 Euro); Kirchendemenreuth : Erweiterung des eingruppigen Kindergartens um eine eingruppige Kinderkrippe (88 000 Euro); Moosbach: barrierefreie Ertüchtigung der Grundschule (17 000 Euro); Pirk: Baukostenzuschuss zum Neubau des zweigruppigen Kindergartens "Zum Heiligen Martin" durch die Katholische Kirchenstiftung (25 278 Euro).Püchersreuth : Neubau einer Kindertageseinrichtung (350 000 Euro); Vohenstrauß : Erweiterung der Mittelschule und Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung (27 000 Euro) sowie Generalsanierung der Freisportanlagen des Sportzentrums ( 110 000 Euro).Weiden : Baukostenzuschuss zum Neubau eines viergruppigen Kindergartens und eines eingruppigen Kinderhorts durch die Katholische Kirchenstiftung St. Konrad (400 000 Euro).Insgesamt erhalten die bayerischen Kommunen für den Hochbau in diesem Jahr rund 500 Millionen Euro aus staatlichen Mitteln. Das sind 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Damit wird der von den Kommunen angemeldete Bedarf erneut vollumfänglich gedeckt.Die kommunale Hochbauförderung soll gewährleisten, dass in allen Regionen Bayerns in etwa die gleiche kommunale Infrastruktur angeboten werden kann.