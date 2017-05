Die Bauhofmitarbeiter müssen sich noch bis zu drei Monaten mit ihrem 15 Jahre alten Holder zufrieden geben. Dann wird es Zeit für einen neuen und auch für eine Friedhofsuhr.

Junge Gäste Bürgermeister Markus Ludwig freute sich zu Beginn der Sitzung des Gemeinderats über Siebtklässler der Mittelschule als Zuhörer. Es freue ihn, dass die Jugendlichen, die in der Gemeinde wohnen, Interesse zeigen. Lehrerin Tanja Kippes begleitete die Schüler. Die Besuche der Sitzungen in Püchersreuth, Störnstein und Altenstadt nannte sie auch für sich selbst eine Bereicherung. Kippes ist Mitglied des Stadtrates in Neustadt. (arw)

Störnstein. (arw) Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Kauf eines Holder mit 50 PS bei der Firma Jordan für 112 960,75 Euro. Bis auf den Schlägelmäher sind alle weiteren Anbaugeräte wie Mähwerk und Auffangkorb im Kaufpreis enthalten. Ein Umbau der alten Ausstattung an das neue Fahrzeug käme viel teuer und ist zum Teil nicht mehr möglich. Der alte Holder soll meistbietend verkauft werden oder eventuell auch an den Sportverein gehen. Hubert Meiler regte an, der Bürgermeister möge versuchen, den Kaufpreis beim neuen Gerät noch etwas zu drücken.Ein Großteil der Grundstücksbesitzer hat bereits elektronische Wasserzähler, berichtete Bürgermeister Markus Ludwig. Sie erleichtern das Ablesen, das in drei Stunden erledigt sei. Außerdem ist der Empfang von Alarmmeldungen möglich, beispielsweise, wenn Verbrauch rund um die Uhr angezeigt werde. Vor dem Einbau muss die Gemeinde von den Betroffenen aber eine Einverständniserklärung einholen.Unterhalb der Steinleite, an der Störnsteiner Spange sowie in Lanz an der Staatsstraße, wird es laut Polizei keine weiteren verkehrsbeschränkende Maßnahmen geben. Aus Richtung Neustadt wurde ein zweites Schild mit Begrenzung auf 80 Stundenkilometer aufgestellt.Die Polizei stimmte Geschwindigkeitsmessungen außerhalb der Ortschaften durch die Kommunale Verkehrsüberwachung nicht zu. Probleme gibt es mit Messungen in Lanz sowie in Störnstein im Lanzer Weg wegen der 200 Meter Abstand zur Ortstafel. Bernhard Weiß, ein ehemaliger Verkehrsüberwacher, schlug vor, vor dem Ortsschild die Begrenzung 80 Stundenkilometer anzubringen. Große Banner sollen demnächst auf die Verkehrskontrollen im Gemeindegebiet hinweisen. Kontrolliert wird dann wohl ab Ende des Monats.Nach langen Diskussionen kann sich Altbürgermeister Konrad Kraus beruhigt zurücklegen. Er spendet eine Funkuhr mit einem Meter Durchmesser, die an der Leichenhalle angebracht wird. Die Gemeinde stellt einen Helfer zur Montage ab.