Neustadt-Treffen Mit Stadtrat, Historische Bürgerwehr und Trachtenverein beteiligt sich die Stadt am Neustadt-Treffen in Neustadt/Coburg vom 21. bis 23. Juli. Am 22. Juli bietet die Kommune einen kostenlosen Bürgerbus an. Abfahrt ist um 8 Uhr, Rückfahrt in Franken um 20 Uhr. Anmeldungen sind im Rathaus möglich.



Beim Koordinierungstreffen vom 17. bis 19. März in Neustadt/Coburg, wird Bürgermeister Troppmann anlässlich des Stadtjubiläum 2018 kleine Delegationen der Neustädter in Europa einladen zum Festzug und Bürgerfest. Die Organisation liegt in den bewährten Händen von Hans Schreyegg. (arw)

Die Stadthalle wird immer beliebter. Die Belegungszahlen steigen seit drei Jahren kontinuierlich an. Ein positiver Faktor ist Pächter Peter Siller.

Diese Nachrichten verkündete Bürgermeister Rupert Troppmann im Kulturausschusses. Blickt man zwölf Jahre zurück, standen damals 68 Veranstaltungen in der Statistik, Tendenz leicht fallend. 2009 registrierte die Stadt 74 Veranstaltungen. Drei Jahre später sank die Zahl auf 63 Buchungen im Jahr. Im Juli 2013 eröffnete Siller das Stadthallen Restaurant. Zu den 70 Events kamen über den Pächter fünf weiter dazu. Ein Jahr später verbuchte die Stadt 70 Veranstaltungen plus 13 über Siller.Im Jahr 2015 waren es 99 plus 11 Belegungen. 2016 dann stieg die Zahl gar auf 106 Veranstaltungen. 12 mal füllte der Pächter zusätzlich die Säle der Stadthalle zu verschiedenen Feierlichkeiten. Aufs Jahr umgerechnet sind das fast 2,4 Veranstaltungen pro Woche. Auch in diesem Jahr sind die Aussichten recht positiv.Das Bürgerfest steigt am 15. Juli wieder in der Freyung. Die Gambrinus Brauerei aus Weiden ist mit der Lieferung der Getränke, Garnituren und des Ausschankequipments beauftragt. Die Vereine werden am 26. April, ins Gasthaus "Zum Weißen Rößl" zur Vorbesprechung geladen.Der Ausschuss beschloss, kein Empfehlungsschreiben an den Verwaltungsverlag zu geben. Der wollte damit bei Firmen vorsprechen, um Inserate für einen Stadtplan zu gewinnen. Beim letzten Stadtplan hatte die Stadt beschlossen, auf Werbung zu verzichten. Den Abreißplan hatte die Stadt selbst bezahlt.Davon sind ausreichend Exemplare vorhanden. Sie Stadt will die Gewerbetreibenden lediglich bei der Neubürgerbroschüre ins Boot holen.