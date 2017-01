Erst vor wenigen Monaten hatte Landrat Andreas Meier einen Stänkerer auf seiner Facebook-Seite als "Deppen" bezeichnet. Die einen fanden das richtig, andere meinten, in seiner Position dürfe er so etwas nicht sagen.

Das hat er nun beherzigt. Am Donnerstag konterte er dem Parksteiner SPD-Vorsitzenden Berthold Kellner zurückhaltender - auf lateinisch: "Si tacuisses, philosophus mansisses", Übersetzt: Wenn du geschwiegen hättest, hätte man dich weiterhin für einen Philosophen gehalten. Im Klartext: Dich hätte man für schlauer gehalten. Mit diesem Posting reagiert Meier auf einen Kommentar, den Kellner auf der Facebook-Seite des Weidener CSU-Mitglieds Roland K. Steger absetzte. Er lautet "Ähnlich wie unser Landrat", garniert mit einem feist grinsenden Smiley.Das Ganze bezieht sich auf einen Artikel der "Süddeutschen Zeitung" über den verhafteten Regensburger OB Joachim Wolbergs (SPD). Darin ist davon die Rede, Wolbergs habe im Leben möglicherweise nichts erreicht, sein Studium abgebrochen und sei als Geschäftsführer eines Kulturzentrums gescheitert. Der Oberbürgermeisterposten habe ihm gerade noch zu einer Karriere verholfen. Diesen Vergleich verbittet sich Meier: "Ja, Herr Kellner, Sie haben völlig recht: Ich habe in der Tat nie eine Berufsausbildung gemacht", gibt er gegenüber dem Parksteiner zu, aber: "Was gibt Ihnen das Recht, mich wegen meines Lebenslaufes - den ich übrigens nie verschwiegen oder geschönt habe - gleichzusetzen mit einem Menschen, der in Untersuchungshaft sitzt wegen vermuteter, schwerwiegender Straftaten?" Im Übrigen sei er, Meier, mit dem Abbruch seines Studiums kurz vor dem Abschluss ein hohes persönliches Risiko eingegangen. Schließlich habe er sich mit 23 Jahren als Bürgermeister von Windischeschenbach wählen lassen, einer Stadt "über deren damaligen Zustand und den riesigen Berg an Problemen und Aufgaben nicht extra etwas gesagt werden muss".Schulterklopfer erntet Meier in der Facebook-Kommentarspalte vor allem von CSU-Parteifreunden und von Freien Wählern. Die Neustädter Jusos posten dagegen, er solle sich nicht so anstellen. Kellner selbst war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.