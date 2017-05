Die Kreisstadt ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Der Stadtrat vergab in der Mai-Sitzung Aufträge in Höhe von fast einer Dreiviertel Million Euro.

Küche für die Mittelschule

Schulweg bald sicherer

Größter Brocken ist der Kreisverkehr auf der Bundesstraße 15 in Höhe des DJK-Sportgeländes. Das Vorhaben darf die Firma W. Markgraf GmbH & Co. KG für 393 404 Euro bauen. Sie hat sich gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt.Gleichzeitig wird die B 15 zur Gemeindestraße abgestuft und das Ortsschild weiter Richtung stadtauswärts verlegt. Mit dem Kreisverkehr soll der Neustädter Osten, vor allem das neue Baugebiet "Rumpler 3", an den überörtlichen Verkehr angeschlossen werden. Zur A 93 und zur Störnsteiner Spange ist es nur ein Katzensprung.Gleichzeitig baut die Stadt entlang der B 15 am Kreisverkehr einen kombinierten Geh- und Radweg. Auch hierfür hatten drei Firmen Angebote abgegeben. Wieder ist die Firma Markgraf mit einer Summe von fast 192 000 Euro günstigster und wirtschaftlichster Anbieter. Zweiter Bürgermeister Heinrich Maier, der die Sitzung am Dienstagabend leitete, wies darauf hin, dass beide Order verbunden seien.Eine weitere Vergabe betrifft die neue Küche für die Mittelschule. Drei Unternehmen beteiligten sich an der Ausschreibung. Den Zuschlag bekommt das Küchenstudio Kaiser in Weiden für 57 059 Euro.Für zwei Gebäude schlägt das letzte Stündlein. Das Haus Fabrikstraße 14, unterhalb des Bocklradwegs, und der Block Bergmühlweg 10 und 12 werden abgebrochen. Die Kosten belaufen sich auf einen sechsstelligen Betrag. Es gibt zwei Angebote. Vor der Vergabe sollen noch offenstehende Fragen geklärt werden.Beide Gebäude stehen schon seit längerer Zeit leer und sind stark heruntergekommen. Sie dienten jahrzehntelang fleißigen und angesehenen Glasmachern der Firma Tritschler Winterhalder als Wohnung. Zuletzt nutzte die Stadt die Bergmühlstraße 10 und 12 als Notunterkunft. Entsprechend ist der Zustand des Gebäudes. Nach dem Abbruch errichtet die Stadt im Zuge des sozialen Wohnungsbaus mit Millionenaufwand ein neues Mietgebäude.Das Anwesen in der Fabrikstraße hat die Stadt vom Besitzer erworben. Nach dem Abbruch wird das Areal auch dazu genutzt, den Fußgängerweg, der im Moment an der Floßbrücke endet, bis zum Bocklweg zu verlängern. Davon profitieren vor allem die vielen Schulkinder. Ihr Schulweg wird sicherer.