Als bemerkenswert bezeichnet Achim Neupert das, was der Stadtrat in fünf Minuten nahezu ohne Debatte beschlossen hat. Dabei geht es um Baumaßnahmen, die rund zwei Millionen Euro kosten.

Die erste Zustimmung betraf einen Bauantrag der Caritas für eine Anlage mit 24 Wohneinheiten zum Betreuten Wohnen. Das Projekt soll in direkter Nachbarschaft zum Seniorenheim entstehen.Finanziell selbst gefragt ist die Stadt bei einem Kreisverkehr und bei einem anschließenden Geh- und Radweg zur Unterführung unter der Umgehungsstraße nach Reiserdorf. Der Kreisel dient der Einmündung des neuen Baugebiet Rumpler III und der Zufahrt zur DJK in die B 15. Die Kosten schätzt man im Rathaus auf etwa 450 000 Euro, die für den Geh- und Radweg betragen rund 100 000 Euro.Geplant und gebaut wird der Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 34 Metern von der Stadt, obwohl er als Teil der Bundesstraße in die Verantwortung des Staatlichen Bauamts fällt. Mit dem ist das Vorgehen abgesprochen, eine Vereinbarung unterzeichnet. Die Unterhaltslast geht nach Fertigstellung an die Straßenbauverwaltung über. Wenn der offizielle Verlauf der Bundesstraße wie geplant geändert und aus dem Abschnitt zwischen Innenstadt und Umgehung eine Ortsstraße wird, bekommt die Stadt das Rondell zurück. Zwischen ihm und der Einmündung in die Umgehungsstraße liegen 290 Meter. Laut Auskunft der Stadt ist das ausreichend, um einen Rückstau in die Einfahrten von der DJK und Neustadt Ost weitgehend zu vermeiden.Beim Geh- und Radweg ist mit dem Staatlichen Bauamt vereinbart, dass die Stadt Planung und Ausschreibungen übernimmt. Die Kosten trägt der Freistaat, der auch Besitzer wird. Unterhalt und Verkehrssicherungspflicht bleiben bei der Stadt. Die Planungen für die zwei Projekte liegen in der Hand des Weidener Ingenieurbüros Zwick.Nach der Fertigstellung sollen sowohl Fußgänger als auch Radler auf dem Weg zwischen DJK, Neustadt Ost und Reiserdorf sicher unterwegs sein. Bisher kommt es vor allem in den Wintermonaten immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen motorisierten und nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmern. Auch der Weg zum Supermarkt und in die Stadt soll für Leute, die aus Reiserdorf oder Wöllershof kommen risikoloser werden. Dazu tragen auch die Anbindung an den Fußweg samt Querungshilfen an den Einmündungen zur DJK und dem Baugebiet "Rumpler III" östlich der Straße bei.