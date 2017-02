19 992 Euro kostet eine Energieberatung für die Stadthalle. Zwar ist das Gebäude erst 18 Jahre alt, aber die Stadt will sich nicht kalt überraschen lassen, wenn irgendwo ein heißes Förderprogramm auftaucht.

Fahrplan zur Sanierung

Einstimmiges Ja

"Wenn Bund oder Land sagen, 'wir bezuschussen die energetische Sanierung städtischer Gebäude', dann möchte ich etwas in der Schublade haben", begründete Bürgermeister Rupert Troppmann das Vorhaben. Fördergelder gibt es jetzt zwar nicht für die Maßnahme selbst, aber immerhin 15 000 Euro für die energetische Untersuchung. Die Stadt muss 5587 Euro zuschießen.Dafür nehmen die Experten vom IfE (Institut für Energietechnik) an der OTH Amberg-Weiden zunächst den aktuellen Zustand unter die Lupe und erarbeiten daraus ein energetisches Sanierungskonzept. Ein besonderes Augenmerk richten sie auf eine Bewertung der Gebäudehülle, das heißt primär auf Wände, Fenster und Türen sowie Dach.Sie berechnen detailliert sinnvolle Sanierungsmaßnahmen und bauen die Darstellung von Einsparmöglichkeiten auch durch eine Steigerung der Effizienz des Energieeinsatze beispielsweise bei der Heizungs- und Lüftungstechnik auf. Darüberhinaus werden Varianten zur Energieversorgung erarbeitet. Diese Vorschläge und Berechnungen fließen in einen Katalog möglicher Maßnahmen und einen Sanierungsfahrplan ein.Das Ergebnis bekommt der Stadtrat in einer Sitzung präsentiert. "Da die Stadthalle eines der größten Gebäude mit einem entsprechenden Energieverbrauch ist, würde es sich anbieten, hier eine entsprechende Untersuchung vornehmen zu lassen", regte Bürgermeister Troppmann an.Die Stadt habe in Sachen energetische Sanierung schon viel geleistet, erinnerte der Rathauschef. Grund- und Mittelschule, Turnhallen und die neu gebaute Kinderkrippe seien beim Energieverbrauch auf dem neuesten Stand. Beim roten Schulhaus beginnt die Sanierung. Auch im Bauhof wurde einiges umgerüstet. Bei der Freizeitanlage stellt eine Solartherme auf dem Dach die Warmwasserversorgung für die Camper energiefreundlich sicher.Außerdem habe die Stadt beim Feuerwehrhaus die Heizung von Öl auf Gas umgestellt, Gebläse sowie gedämmte Tore modernisiert. "Ein Vollwärmeschutz macht dort keinen Sinn, weil das Gebäude nur zeitweise geheizt wird", antwortete Troppman auf die Frage von Hermann Schmid nach den Verhältnissen im 35 Jahre alten Gerätehaus.Gabriele Fröhlich sprach von gut angelegtem Geld, um gerüstet zu sein. "Bürgermeister Troppmann hat schon viele Förderungen an Land gezogen", lobte sie. Zusammen mit allen Ratskollegen stimmte die CSU-Frau dafür, die Energieberatung beim IfE in Auftrag zu geben.