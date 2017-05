Jährlich wird die Hundesteuer fällig. Die Höhe legt jede Gemeinde selbst fest. Dass die Abgabe auf dem Land niedriger ausfällt als in der Großstadt, stimmt nur bedingt. Ein Vergleich.

1000 Euro für Kampfhunde

Günstig in Störnstein

Weiden/Neustadt. Ob Fifi groß oder klein ist, spielt in Püchersreuth weiterhin keine Rolle. "Die Hundesteuer bleibt so, wie sie war", sagt Bürgermeister Rudolf Schopper. In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, an der Regelung von 2006 festzuhalten. Die Lokalpolitiker wollen jedoch prüfen lassen, ob sie noch zeitgemäß ist, erläutert Schopper.Noch gilt: Das Herrchen muss 24 Euro pro Jahr für Bello bezahlen. Damit ist die Hundesteuer in Püchersreuth im Vergleich landkreisweit eher günstig. Ab dem zweiten Hund beträgt die Steuer 30 Euro. Für einen Kampfhund müssen die Püchersreuther 450 Euro hinblättern. Ein Kampfhund mit Wesensprüfung kostet 350 Euro. "Da haben wir in der Gemeinde genau einen Fall", sagt der Bürgermeister. Einen Kampfhund ohne dieses Zertifikat gebe es nicht in seiner Gemeinde. Dass Hundehalter für größere Tiere mehr bezahlen müssen als für kleinere (NT-Bericht vom 10. Mai), sei in Püchersreuth nicht der Fall, sagt Schopper.Ein Ausreißer nach oben ist Windischeschenbach. Dort müssen Herrchen für Kampfhunde 1000 Euro hinblättern. So viel verlangt zum Beispiel auch Starnberg. In München werden dafür nur 800 Euro fällig. Mit dieser hohen Abgabe wollte der Stadtrat dafür sorgen, dass es wenig aggressive Rassen in der Stadt gibt. Die Strategie funktioniert: "Ich wüsste nicht, dass wir einen angemeldet haben", sagt Kämmerer Bernhard Schäffler. Für normale Hunde zahlt der Besitzer in Windischeschenbach 26 Euro je Tier. Steuerfrei sind dort laut Satzung Vierbeiner, die Herden bewachen, Blinde führen oder Mitglied der Hundestaffel eines Rettungsdienstes sind.Nur geringfügig günstiger sind Bello, Rex und Co. in Neustadt/WN. 25 Euro verlangt die Stadt vom Halter. Für Kampfhunde gibt es in Neustadt wie in anderen Orten keine besonders hohe Steuer. Dennoch leben dort nicht übermäßig viele Exemplare aggressiver Hunderassen. Lediglich zwei Kampfhunde gebe es im Moment in Neustadt. Steige die Zahl an, könne eine gesonderte Steuer für aggressive Rassen fällig werden. Thomas Kost vom Ordnungsamt: "Wenn sie überhand nehmen würden, würde sich der Stadtrat die Steuer anders überlegen."Höhere Steuern müssen Tierliebhaber in Weiden für ihre rund 1660 Hunde bezahlen. Dort kostet das erste Tier 50 Euro, das zweite 60, jedes weitere 70 Euro. Für Kampfhunde werden 615 Euro fällig. Nach Windischeschenbach müssen die Besitzer aggressiver Rassen in Weiden also am meisten blechen.In Kirchendemenreuth, Parkstein und Theisseil ist die Steuer niedriger. Kirchendemenreuther müssen 30 Euro für den ersten Hund und für jeden weiteren 40 Euro zahlen. Aggressive Rassen kosten 200 Euro. Genauso hoch ist die Steuer in Eschenbach. Für Kampfhunde verlangt die Stadt jedoch 256 Euro vom Halter. In Parkstein werden ebenfalls 30 Euro für den ersten, 45 Euro für den zweiten, für jeden weiteren Hund 60 Euro und für Kampfhunde 350 Euro an Steuern fällig. In Theisseil ist es etwas teurer: 40 Euro kostet das erste Tier, 60 Euro das zweite, 80 Euro jedes weitere. Für Kampfhunde beträgt die Abgabe 600 Euro.Besonders günstig haben es Hundehalter in Störnstein. 21 Euro Steuer verlangt die Gemeinde pro Hund. Vohenstrauß erhebt 25 Euro für den ersten, 35 Euro für den zweiten und 46 Euro für jeden weiteren Bello. Und Besitzer von Kampfhunden müssen 255 Euro berappen.Züchter werden oft ebenfalls zur Kasse gebeten. Sie müssen zum Beispiel für jeden Hund in Neustadt 10 Euro löhnen. In Windischeschenbach zahlen sie für ihre Tiere die Hälfte der normalen Hundesteuer.

Bild: Hübner/exb