Der Landkreis muss Sozialhilfe-Empfängern Unterkunft und Heizung zahlen. Leichter gesagt als getan, denn auf dem freien Markt Wohnungen zu finden, deren Miete für Sozialfälle angemessen ist, scheint fast aussichtslos. Das berichtete Sozialamtsleiterin Johanna Meier im Sozialausschuss des Kreistags.

Nicht einfach erhöhen

Empfohlene Miethöhen Auch wenn die Vergleichszahlen fehlen, hat der Landkreis den gesetzlichen Anspruch erfüllt und die Richtwerte für angemessene Sozialwohnungsmieten fortschreiben lassen.



"Ich glaube nicht, dass wir mit diesen Zahlen groß danebenliegen", sagt Landrat Meier zum Bericht des Instituts "Analyse & Konzepte". Demnach galt zuletzt als angemessen: für 1 Person (Wohnung bis 50 m2) 292 Euro; für 2 Personen (bis 65 m2) 316,55 Euro; 3 Personen (bis 75 m2) 369,75 Euro; für 4 Personen (bis 90 m2) 416,70 Euro; für 5 Personen (bis 105 m2) 500,85 Euro. Die Preise können je nach Wohnort um etwa 20 Euro nach oben oder unten abweichen. (phs)

Alle zwei Jahre muss der Kreis analysieren lassen, ob auf diesem Sektor Preis, Angebot und Leistung noch zusammenpassen. Doch verlässliche Daten zu finden, ist schwer. Das beauftragte Institut "Analyse & Konzepte" hat verschiedene Quellen abgescannt: die bekannten Immobilien-Portale im Internet, Bauträger im Kreis sowie den Neuen Tag und diverse Anzeigenblätter.Das Ergebnis ist ernüchternd. Weil entsprechende Billig-Wohnungen auf dem Mietmarkt fehlen, kann man die Preise auch schlecht vergleichen. Die Folge: Das Jobcenter als Träger der Sozialhilfe wird die Skala, was für prekäre Familien und Alleinstehende angemessen ist, wohl aufweichen und höhere Preise akzeptieren müssen. Der Kreis appelliert jedoch an die Entscheider, sich dabei an bestimmten Mietobergrenzen zu orientieren. Dazu müsste das Jobcenter jeden Einzelfall prüfen lassen, ansonsten könnte Ärger mit dem Sozialgericht drohen.Einfach die Richtwerte zu erhöhen, bringe nichts, warnt Johanna Meier. Denn dann würden auch die Mieten für Leute, die bereits in einer Sozialwohnung mit angemessenem Preis leben, deutlich ansteigen. Das Mietmarktniveau würde so generell nach oben schnellen - zum Nachteil von Geringverdiener-Haushalten, die keine Transferleistungen beziehen.Der Landkreis darf nicht einfach drauflosbauen, um Abhilfe zu schaffen, betont Landrat Andreas Meier. Er appelliert an die Bürgermeister in den Gemeinden, mehr Wohnraum zu schaffen. "Dazu gibt es sehr gut ausgestattete Förderprogramme." Ein Problem mancher Gemeinden schilderte Uli Münchmeier (CSU) anhand seiner Heimatstadt Vohenstrauß: "Unserer Baugenossenschaft fehlen für Erweiterungen die Mittel wegen Unterhaltsmaßnahmen, zum Beispiel energetische Sanierung."Andreas Meier hat eine Vermutung, warum potenzielle Bauherren und Vermieter zögern: "Vielleicht schrecken manche vor dem Begriff ,für anerkannte Asylbewerber' zurück." Im Kreis sind zurzeit 265 Asylbewerber auf Wohnungssuche. Sie leben derzeit als "Fehlbeleger" in Unterkünften. Der Landrat wies darauf hin, dass der Kreis sich höchstens über eine freiwillige Leistung beteiligen könne und empfahl nochmals eindringlich gut gepolsterte staatliche Programme für sozialen Wohnungsbau.