Es ist der erhoffte unaufgeregte Start in die Rückrunde. Beim deutlichen 90:46-Erfolg beim Post SV Nürnberg lassen die Neustädter Regio-Basketballer dem Schlusslicht der 2. Regionalliga Nord keine Chance. Vor allem eine Position entscheidet das ungleiche Duell.

Mitte des ersten Viertels bekam Neustadt nämlich die Aufbauspieler der Mittelfranken in den Griff. Damit zerstörte der Tabellenvierte das Angriffsspiel Nürnbergs nachhaltig. "Die intensive Verteidigung von Tobi Merkl gegen die Point Guards hat Wirkung gezeigt und uns ins Laufen gebracht", erläuterte Uwe Glaser nach der in der Folge extrem einseitigen Partie. "Wir hatten gleich mehrere Ballgewinne und konnten uns dann Punkt für Punkt absetzen." In den ersten Minuten hatte der DJK-Coach noch eine ausgeglichene Begegnung seines Teams gegen Post-SV-Spieler gesehen, denen die schwierige sportliche Situation anzumerken war. Das noch sieglose Nürnberg steht zur Hälfte der Spielzeit bereits mit sechs Punkten Rückstand auf den Vorletzten Regensburg unter starkem Druck."Wir haben vor allem als Team gut und ohne viele Fouls verteidigt", erzählte Captain Stefan Merkl, der wegen einer Muskelverletzung nur als Zuschauer mitgereist war. "Nürnberg hatte zwischenzeitlich Probleme, den Ball überhaupt über die Mittellinie zu bringen." Gerade hier hatten die Neustädter mit mehr Schwierigkeiten gerechnet, hatten sich die Gastgeber doch scheinbar vor der Winterpause auf dieser Position verstärkt.Yasin Turan, den Neustädter Basketballfans noch gut als Point Guard des Regionalligisten BBC Coburg in Erinnerung, lief im letzten Spiel des Jahres für Nürnberg gegen die Regensburg Baskets auf. Mittlerweile ist er aber wieder zu Coburg zurückgekehrt. "Nürnberg hatte nicht viel entgegenzusetzen", rückte Glaser den Erfolg in die richtige Perspektive. "Wir haben über weite Strecken den Ball sehr gut bewegt und immer wieder offene Würfe rausgespielt. Einzig die Trefferquote ließ teilweise zu wünschen übrig, aber das ist an diesem Nachmittag nicht wirklich ins Gewicht gefallen."Neustadt spielte konzentriert und leistete sich in der ersten Hälfte keinen jener Turnovers, die noch gegen Dresden ein Problem waren. Glaser ließ viel rotieren und gab in der zweiten Hälfte jungen Spielern wie Alexander Pöss oder Nico Wenzl vermehrt Einsatzzeit.Den Mittelfranken war etwas Resignation anzumerken, aber das Team gab sich nicht auf. Nach der Umstellung auf Zonenverteidigung erschwerten sie Neustadt die Würfe von Außen, konnten aber den Rückstand nicht verkürzen. "Mir hat besonders die Motivation unserer Spieler gefallen, die trotz hoher Führung bis zum Ende weiter diszipliniert gespielt haben", lobte Merkl. Bei besserer Chancenverwertung hätte der Sieg noch höher ausfallen können."Für uns war es ein guter Einstieg in die Rückrunde, weil wir nicht den ganz großen Druck hatten", zog Glaser ein positives Resümee. "Aber man darf das jetzt nicht überbewerten." Denn: "Die erste richtige Aufgabe in der Rückrunde steht nächste Woche gegen Würzburg auf dem Programm und da müssen wir zum Teil noch konsequenter agieren" , fügte er mit Blick auf den kommenden Spieltag hinzu.