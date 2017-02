Zu Beginn sah es nicht gut aus. Neumarkt bestimmte zunächst das Spiel in der Gymnasiumhalle, während die Neustädter Basketballer nicht so richtig ins Laufen kamen. Dass es für die Gäste beim Oberpfalzderby dennoch nicht für einen Sieg reichte, verdankte die DJK ihrem Kampfgeist.

Ondrej Stych stark

Der 82:74-(31:39) Erfolg war ein Geduldspiel für den Tabellenvierten und die 361 Fans in der Halle. Die Fibalon Baskets Neumarkt wollten sich für die 66:80-Hinspielniederlage revanchieren und begannen hochkonzentriert. Nicht so Neustadt. "Neumarkt war viel stärker als in der Vorrunde und wir hatten wie schon befürchtet deutlich mehr zu kämpfen", sagte Uwe Glaser. Dabei steckten die Baskets die kürzere Einspielzeit wegen eines länger dauernden Spiels zuvor leichter weg."Vor allem mit der Offensive in der ersten Hälfte war ich nicht einverstanden", so der DJK-Coach. Während die quirligen Neumarkter Guards Peter Prowosnik und Burim Aliu hochprozentig trafen (23 und 18 Punkte), konnte die DJK die Freiheiten durch die etwas statische Zonenverteidigung Neumarkts nicht nutzen. Zudem streute Prowosnik in wichtigen Phasen einen seiner sechs Dreier ein. Insgesamt traf der Achte der 2. Regionalliga Nord elf dieser Würfe und setzte sich zum dritten Viertels erstmals mit elf Punkten ab."Neumarkt hat gezeigt, warum sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden", sagte Glaser, dessen Mannschaft aber wie ausgewechselt aus der Pause kam. "Was dann Wirkung gezeigt hat, war der höhere Druck in der Defense. Wir haben Neumarkts Würfe besser kontrolliert und gegen die Zone bessere Lösungen gefunden." Innerhalb von drei Minuten pulverisierte das Team um Topscorer Jonas Meißner (22 Punkte) den Rückstand und glich aus (44:44).Zu Beginn des Schlussabschnitts verwandelte die DJK ein 63:62 in eine entscheidende 72:64-Führung. Sieben Punkte machte dabei Ondrej Stych. "Ondra hat heute offensiv wie defensiv sehr effektiv gespielt", lobte der Trainer. "Auch Tobi (Merkl) hat ein überragendes Spiel gemacht." Entscheidend war aber die geschlossene Teamleistung : "Dies hat uns das Spiel drehen lassen. Wir haben in der zweiten Hälfte 51 Punkte gemacht und weniger zugelassen", so Glaser. "Es war ein verdienter Sieg."DJK: Meißner (22 Punkte/3 Fouls), Merkl (17/2), Kurz (17/5), Stych (16/0), Gibson (3/3), Wenzl (3/0), Bieber (2/4), Müller-Staschewski (2/0).--