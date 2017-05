Die DJK Mitglieder stehen hinter ihrem Vorstand. Sogar, wenn er in der Jahreshauptversammlung unpopuläre Maßnahmen verkündet.

Leiter machen weiter

Alles teurer

(prh) Gerade einmal 90 Minuten dauerte das Treffen mit zwölf Tagesordnungspunkten. Dass sogar die Beitragserhöhung so reibungslos über die Bühne ging, lag wohl auch daran, dass der alte und neue Vorsitzende Wolfgang Schwarz die Gründe bereits in NT-Interview ausführlich erläutert hatte.Zunächst berichtete er von sportlichen Erfolgen. "Die Basketballer, seit Jahren das Aushängeschild des Vereins, konnten die 2. Regionalliga Süd erhalten und freuen sich über immensen Zuschauerzuspruch." Daneben seien die Teams U 10 Oberpfalzmeister, die U 12 Meister in ihrer Altersklasse und die U 18 männlich Meister der Bezirksliga geworden.Im Fußball holten die E 1, F 1 und F 2 Meisterehren. Beim Tennis habe sich die Spielgemeinschaft mit dem ASV gelohnt. Die Damen seien Meister der Bezirksklasse 1 geworden und in die Bezirksliga aufgestiegen. Viele Titel hätten die Schüler und Junioren in der Leichtathletik geholt.Der Mitgliederstand kletterte von 1508 (Stand 1.1.2016) auf 1542 zum 1.1.2017. Aktuell zählt die DJK 1575 Mitglieder. Die Aktiven werden von 62 ausgebildeten Übungsleitern betreut. Schwarz gab bekannt, dass noch in dieser Woche die Sanierung des B-Platzes beginne. "Hier muss der Verein 62 000 Euro investieren." Neues Ungemach drohe heuer mit dem Umbau der Turnhalle des Gymnasiums, in der die Basketballer ihre Spiele austragen.Schwarz informierte über die Planungen zur 90-Jahr-Feier im nächsten Jahr und bezeichnete den geplanten Kreisverkehr mit Anbindung an das neue Baugebiet als "positive Entscheidung".Unter der Regie der drei Bürgermeister gingen die Neuwahlen ohne Probleme über die Bühne. Wolfgang Schwarz führt die DJK nun seit 18 Jahren. Er wird unterstützt vom 2. Vorsitzenden Max Peter und vom 3. Vorsitzenden Georg Bauer. Kassenwart ist Bernd Fuhrich, sein Vertreter Norbert Frisch, Schriftführer Jürgen Beyer und Pressewart Hans Prem. Der Jugendwart heißt Thomas Hauer gewählt, die Frauenwartin Renate Kreuzer. Sportärztin ist weiterhin Dr. Gerhard Zahner. Die Kasse prüfen Willi Bayer und Bertram Erhard. Geistlicher Beirat ist Pater Raffau. Sämtliche bisher gewählten Abteilungsleiter wurden in ihren Ämtern bestätigt.Kassier Fuhrich berichtete detailliert über die Finanzen des Vereins. Die Transaktionen glichen denen eines mittleren Unternehmens. "Am Ende steht, um es mit Edmund Stoiber zu formulieren, für einen kleinen Überschuss die schwarze Null." Trotzdem mahnte der Schatzmeister Sparsamkeit an."Die DJK erfährt große Wertschätzung seitens der Stadt"unterstrich Bürgermeister Troppmann. DJK-Kreisverbandsvorsitzender Siegmund Balk bekräftigte, dass ein Verein in dieser Größenordnung ein Dienstleistungsunternehmen sei. Der Slogan "DJK und Sport und mehr. DJK um der Menschen willen", werde hier lebendig praktiziert.Zur Beitragsangleichung machte Schwarz eine Rechnung auf. Durch seine ehrenamtliche Tätigkeit habe er dem Verein in 18 Jahren gut 111 000 Euro gespart. "Die Erhöhung steht nicht in Verbindung mit irgendwelchen Bauvorhaben", bekräftigte er. Als Gründe nannte er die allgemeine Verteuerung des täglichen Lebens, gestiegene Abgaben an die Fachverbände, höhere Versicherungsbeiträge und nicht zuletzt die Wandlung in der Altersstruktur der Vereinsmitglieder. Einstimmig wurde dann die Erhöhung abgesegnet. (Hintergrund)

Nicht alle Beiträge steigen

Neustadt/WN . (prh) Die neue Beitragsstruktur der DJK Neustadt stellt sich wie folgt dar: Es gibt auch weiterhin keinen Aufnahmebeitrag für den Hauptverein, Kinder und Jugendliche zahlen erst ab 19 Jahren Erwachsenenbeitrag (vorher 18 Jahre), Kinder können ebenfalls bis 19 Jahren im Familienbeitrag enthalten sein. Rentner zählen bereits ab 62 Jahren (vorher 64 Jahre) und sind von einer Erhöhung verschont. Neu ist auch, dass der Beitrag erst im März jeden Jahres eingezogen wird und ein Halbjahres-Splitting möglich ist. Kinder und Jugendliche zahlen ab 2018 42 Euro (vorher 30 Euro), Erwachsene 72 Euro (vorher 60 Euro), Familien 120 Euro (vorher 108 Euro), Rentner unverändert 48 Euro, Studenten 50 Euro (vorher 36 Euro). Mutter/Vater- und Kind-Gymnastik/Turnen 60 Euro (vorher 48 Euro).