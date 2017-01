Die Neustädter Basketballer rüsten sich für das wohl stärkste Team, das in der Rückrunde in der Gymnasiumhalle auflaufen wird. Mit dem Tabellennachbarn TG Würzburg fordert ein wahrer Angstgegner am Samstag die Glaser-Truppe. In der Vergangenheit musste das Team gegen den aktuellen Tabellendritten bereits einige ärgerliche Niederlagen hinnehmen. Auch im Hinspiel in fremder Halle unterlag Neustadt denkbar knapp - und nach dem Spielverlauf unnötig - mit 64:72.

Gegner ohne Schwächen

Positiv dürfte die DJK-Spieler stimmen, dass die Bilanz in der berüchtigten Feggrube, der Heimat der TG, zwar verheerend ist, aber die Chancen vor eigenem Publikum ungleich besser stehen. In der vergangenen Spielzeit bezwang das Team von Coach Uwe Glaser die Unterfranken zum Saisonfinale knapp aber verdient mit 66:63. Um ein ähnliches Ergebnis gegen die Routiniers aus Würzburg zu schaffen, müssen die Neustädter aber eine nahezu fehlerlose Leistung aufs Parkett bringen."Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel", prophezeit Captain Stefan Merkl. "Würzburgs Angriff drängt meistens stark zum Korb, die Center sind bärenstark, auch bei Offensivrebounds. Außerdem hat die Mannschaft einige gefährliche Allrounder im Kader." Wie Topscorer Daniel Urbano (15 Punkte im Schnitt), Christoph Horzella oder Dreier-Experte Jonas Gröning. Außerdem ist das über Jahre eingespielte Team sehr homogen aufgestellt.Daher gilt es für die DJK, aus den Fehlern der Hinspiel-Niederlage zu lernen. "Wichtig ist, sich an die Systeme zu halten und keine Alleingänge in der Offensive zu machen", so Merkl. Fehler bestrafe die TG sofort, daher dürfe es keine unbedrängten Turnovers, keine technischen Fouls oder wilden Würfe geben. Ein wichtiger Faktor sei auch, am Samstag wie gewohnt, stark in der Defensive zu arbeiten."Kurz: Es muss diszipliniert gespielt werden", so Merkl. Außerdem sei es unerlässlich, die ganze Bank zu rotieren, um in der entscheidenden Phase noch Spieler zu haben, die frisch genug sind. Spannende und bis zum Schlusspfiff knappe Endphasen sind gegen Würzburg garantiert.Mit dem klaren Erfolg zum Jahresauftakt beim Post SV Nürnberg ist der Start der Neustädter in die Rückrunde aber vollauf gelungen. Auf der dort gezeigten Leistung lässt sich aufbauen. Die Stimmung im Team ist gut, die Spieler sind hochmotiviert. Glaser kann zudem voraussichtlich für das Spiel (Anwurf: 17.30 Uhr) fast auf den gesamten Kader zurückgreifen. Nur hinter dem Einsatz von Stefan Merkl steht nach einer Muskelverletzung noch ein Fragezeichen. Außerdem baut das Team auf die gewohnt starke Unterstützung durch ihr Publikum. Dann stehen die Chancen gut, den Angstgegner mal wieder zu bezwingen