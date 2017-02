Am Ende kam es, wie es kommen musste. Ohne Punkte, aber zufrieden nach einer beeindruckenden Leistung, kamen die Neustädter Basketballer vom Auswärtskracher am Samstag bei Tabellenführer Gotha zurück. Dieser sicherte sich den 87:73 (37:42)-Erfolg erst in den Schlussminuten.

Mutig nach vorne gespielt

Uwe Glaser war nach dem Top-Spiel einfach nur stolz auf sein Team, auch wenn es die Sensation gegen den Favoriten knapp verpasste. "Unsere Mannschaft hat immer am Limit gespielt, in den letzten beiden Minuten hatte die Spieler einfach die Kraft verlassen", sagte der DJK-Coach. "Mein Team verdient ein Riesen-Kompliment, dass es dem Spitzenreiter bis zuletzt Paroli geboten hat, und 38 Minuten praktisch nicht zurückgelegen war."Und das, obwohl die DJK nach den Ausfällen von Adrian Saro, Michael Kurz, Stefan Merkl, Tom Kuchinka, Christoph Sailer und Nico Wenzl nur mit sieben Spielern (zwei davon angeschlagen) ins Spiel ging .Im mit zweitligaerfahrenen Spielern gespickten Kader der Oettinger Rockets Gotha II fehlte nur der estische Jugendnationalspieler Kristian Kullamäe. Neustadt hielt trotz der individuellen Qualität und der langen Bank der Thüringer für viele der rund 400 Gotha-Fans überraschend dagegen. Der Tabellenvierte führte in der ersten Hälfte sogar zumeist knapp mit einigen Punkten und ging mit einem 61:61 in den Schlussabschnitt."Wir wollten das Spiel von Beginn an offensiv angehen, also uns nicht verstecken und in der Defense einigeln", erläuterte Glaser die strategische Ausrichtung. "Dazu haben wir, wenn möglich, das Spiel beschleunigt." Mit wechselnden Verteidigungssystemen beschäftigte die DJK den designierten Meister der 2. Regionalliga Nord kontinuierlich. "Alle Spieler haben defensiv eine großartige Leistung gezeigt." Auch die jungen Alex Pöss und Moritz Müller-Staschewski hätten ihre Aufgaben hervorragend gelöst."Das alles hat bis zwei Minuten vor Schluss hervorragend funktioniert, auch wenn wir den einen oder anderen Dreier hinnehmen mussten", so der Coach. Vor allem Lorenz Schiller (25 Punkte, 6 Dreier) war nicht völlig auszuschalten. "Gotha hat sehr intensiv gespielt und nach der Halbzeit viel Druck vor allem auf Tobias (Merkl) gemacht. Das war am Ende mitentscheidend." Das größte Kompliment kam vom ungeschlagenen Ligaprimus selbst. "An der Reaktion von Team und Fans war zu erkennen, dass ihr Sieg alles andere als selbstverständlich war", freute sich Glaser.DJK: Merkl (20 Punkte/1 Foul), Gibson (17/4), Stych (16/2), Bieber (13/2) Meißner (4/4), Pöss (3/0), Müller-Staschewski (0/1).