Drei Minuten vor Schluss jubelten die mehr als 370 Fans in der Gymnasiumhalle frenetisch. Die Aufholjagd der Neustädter Basketballer war erfolgreich. 80:79 führte die DJK gegen die TG Würzburg. Doch die Gäste legten eine Schippe drauf und entschieden den Krimi noch mit 87:85 (46:45) für sich. Dennoch - wie eine Niederlage fühlte es sich nicht an.

TG einfach bärenstark

Es war eine Top-Begegnung, die keinen Verlierer verdient gehabt hätte. Darüber, warum Neustadt gegen den Tabellennachbarn letztlich unterlag, dürften die zahlreichen Zuschauer (Rekordbesuch in dieser Saison) noch lange diskutiert haben. Zwei unnötige Ballverluste in der Schlussphase, einige Turnovers zu viel (alleine zehn in der ersten Hälfte), mehrere Layups oder Freiwürfe, die nicht verwandelt wurden oder ein, zwei Szenen, in denen nicht konsequent verteidigt wurde - bei einem so knappen Ergebnis sind es Kleinigkeiten, die entscheiden.Oder einfach ein reboundstarkes, treffsicheres Spitzenteam als Gegner. "Diese Niederlage tut zwar weh, ist aber keine Schande", analysierte DJK-Coach Uwe Glaser die Partie mit gemischten Gefühlen. "Ich denke, die Zuschauer haben ein echtes Topspiel der 2. Regionalliga gesehen, ein Spiel mit hoher Intensität über 40 Minuten." Dabei sah es für den Vierten nach 30 Minuten nicht nach einem Herzschlagfinale aus. Das TG-Trio Christoph Horzella und Daniel Urbano (je 19 Punkte) sowie Jonas Gröning (18, 4 Dreier) war heißgelaufen und hatte im bis dahin engen Duell einen 72:57-Vorsprung erspielt."Meine Spieler haben Charakter und Leidenschaft gezeigt und sich zurück ins Spiel gekämpft als es nach einer klaren Niederlage ausgesehen hat", lobte Glaser die Aufholjagd seines Teams um Tobias Merkl (22 Punkte, 4 Dreier) und Michael Kurz (19/2). "Leider haben wir uns dann nicht belohnt, weil wir in den letzten zwei Minuten einige sehr schlechte Entscheidungen getroffen haben. Wir bewegen den Ball zu wenig und erzwingen zu früh den Abschluss." Dies fehle letztlich, um solche Spiele zu gewinnen. "Die Würzburger haben gezeigt, warum sie erst zwei Spiele verloren haben. Insgesamt war ihr Spiel etwas strukturierter als unseres", so Glaser, der ein Extralob für die begeisterten DJK-Fans hatte: "Die Aufholjagd ist uns deshalb gelungen, weil uns das Publikum fantastisch unterstützt hat."DJK Neustadt: T. Merkl (22 Punkte/4 Fouls), Kurz (19/1), Meißner (17/3), Bieber (11/4), Saro (5/4), Stych (5 /2), Müller-Staschewski (4/0), Kuchinka (2/0), C. Sailer (0/4), Gibson (0/2), Wenzl und Pöss.