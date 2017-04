Am 30. April wählen die Mitglieder der DJK einen neuen Vorstand. Auf der Tagesordnung findet sich auch ein Punkt, der sicher nicht alle Mitglieder freuen dürfte.

(prh) Der designierte alte und neue Vorsitzende Wolfgang Schwarz klärte in einem Interview über die Notwendigkeit einer Beitragserhöhung auf.Schwarz: Ja, ich werde, wie auch meine Vorstandskollegen, wieder antreten und nochmal zwei Jahre als Vorstand zur Verfügung stehen, wenn es die Versammlung will.Motivation muss sein, aber ich denke, es sollte auch die Freude dabei überwiegen, als Vorsitzender ehrenamtlich tätig zu sein. Allein wenn ich sehe, wie sich das Miteinander innerhalb der Abteilungen entwickelt hat, die damit verbundenen Erfolge und die erfolgreiche Schüler- und Jugendarbeit gewachsen sind, ist es wert, weiterzumachen. Für mich ist auch ganz wichtig, mit meinen Vorstandskollegen ein gutes kommunikatives Verhältnis zu haben. Dies ist sehr ausgeprägt und zeigt auch die Grundlagen einer erfolgreichen Vereinsarbeit. Die DJK Neustadt ist doch ein mittleres Wirtschaftsunternehmen im sportlichen Bereich.Ein Ausfall von Hallen, egal ob städtische oder die des Landkreises, stellt einen Verein in unserer Größenordnung immer wieder vor große Herausforderungen. Die Realschule und auch die Grundschulturnhalle sind und waren ausgerechnet in den Wintermonaten nicht nutzbar. Mit Unterstützung der Stadt Neustadt, dem Entgegenkommen aller betroffenen Vereine, ist diese Aufgabe aber sehr gut kompensiert worden. Lediglich unsere Badmintonabteilung musste nach Störnstein ausweichen. Die haben das aber Gott sei Dank gut hinbekommen und die Gemeinde Störnstein hat uns hier sehr gut unterstützt.Zweifelsfrei wird sich die Begeisterung in Grenzen halten. Eine Beitragserhöhung ist immer ein schwieriges Unterfangen. Kostensteigerungen werden wie in vielen Bereichen immer als negativ empfunden. Ich denke aber, dass es auch wichtig ist, den Mitglieder zu erklären, warum es immer wieder mal notwendig ist und dass auch die Vereine bestimmten Kriterien unterworfen sind, vor allem durch die Fachverbände wie dem BLSV. Wenn die Beitragsstruktur nicht stimmt oder zu niedrig ist, werden keine Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen vergeben. Und auf diese Gelder sind wir angewiesen.Wie ich bereits gesagt habe, sind die Kostensteigerungen, vor allem im Energiebereich wie Heizung und Strom und auch im Bereich der Erhaltung der Sportanlagen und Lohnkosten in den letzten Jahren gestiegen. Auch wenn alle Funktionäre und Trainer weiterhin im Ehrenamt tätig sind, haben wir doch auch Angestellte wie den Platzwart und Reinigungskräfte, die Lohn beziehen. Für diese Mitarbeiter fallen notwendige Sozialversicherungen an, die zu begleichen sind. Man darf nicht immer die Fassade eines Vereins betrachten, sondern muss auch auf die Grundmauern schauen. Diese sind die Grundlage für die Abteilungen, um erst tätig zu werden. Wenn man nicht duschen kann oder der Platz schlecht ist, wird niemand Freude empfinden, Sport zu treiben. Das alles kostet immens Geld und es ist dann noch kein Ball gespielt.Bei den Überlegungen der Erhöhung hat der Altersstrukturwandel im Bereich der Mitglieder eine sehr große Rolle gespielt. Wir haben immer mehr Schüler und Jugendliche, was uns sehr stolz macht. Wenn in früheren Jahren Erwachsene das Gros der Mitglieder darstellten, sind es jetzt die Jüngeren. Hier haben wir ansetzten müssen und eine Erhöhung durchgeführt. Viele unter 18 sind auch im Familienbeitrag enthalten.Aber die Betreuung durch Fachpersonal und auch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur muss trotzdem sichergestellt werden. Um hier auch weiterhin das Augenmerk richtig zu fokussieren, ist es nicht der Schwerpunkt, viele Mitglieder zu haben, sondern jedem die sportliche Möglichkeit zu geben und auch etwas zu bieten, das in einer Stadt wie Neustadt für jeden erschwinglich ist. Dies ist auch der Fokus, auf den wir den Schwerpunkt legen.Ja, auch da haben wir die Möglichkeiten gesucht und gefunden. Die Altersgrenze wurde von dem vollendetem 18. auf das vollendete 19. Lebensjahr hochgesetzt, Rentner werden nun ab 62 geführt und deren Beitrag bleibt unverändert. Eine weitere Entlastung wird der Beitragseinzug erst am März sein. Hier wirken wir den allgemeinen Einzügen im Januar und Februar entgegen. Bekanntlich sind in diesen Monaten für alle die Jahresabzüge für Versicherungen etc. fällig. Auch die Möglichkeit eines Halbjahressplittings wird zukünftig möglich sein.