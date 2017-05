Neustadt . (adj) Karate ist eine Sportart, bei der Disziplin, Körperbeherrschung und Konzentration im Vordergrund stehen. Durch gezieltes Training werden diese Ziele erreicht. In Neustadt bestätigten vier Karatekas ihren guten Ausbildungsstand bei der Gürtelprüfung.

Unter den Augen von Kampfrichter Werner Heigl und Markus Enders legten sie die Prüfung für einen höheren Gürtel ab. Bewertet wurden Genauigkeit der Ausführung und die richtigen Stellungen. In verschiedenen Disziplinen mussten die Athleten unter anderem Tritte und Fauststöße oder Übungen mit einem anderen Partner vorführen.Erfreut über die Leistungen überreichten Heigl und Enders die Urkunden. Für Interessierte beginnt am Dienstag, 16. Mai, um 18.30 Uhr in der Gymnasiumsturnhalle am Felix ein neuer Anfängerlehrgang.