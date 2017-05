Es hatte sich abgezeichnet: Am Donnerstag sagt Uwe Glaser (51) den Basketballern der DJK Neustadt/WN für die kommende Saison ab. "Letztlich ist es eine Entscheidung der Vernunft", meint der Head-Coach, dessen Team in der abgelaufenen Spielzeit die höchste Platzierung der Abteilungsgeschichte eingefahren hatte, den 6. Platz in der zweithöchsten Amateurklasse.

Meilenstein gesetzt

"Das letzte Jahr hat mir schon ziemlich zugesetzt und es hat etwas die Energie gefehlt. Ich habe zum Ende der Saison den Eindruck gewonnen, dass die Mannschaft jetzt neue Impulse benötigt." In seiner Doppelfunktion - der 51-Jährige ist in erster Linie Trainer des Bayreuther Jugendbundesliga-Teams - hält Glaser Trainingseinheiten in Bayreuth, Nürnberg und Neustadt/WN ab. An einem Tag. "In dieser Saison kam dazu, dass durch eine Kooperation unser JBBL-Training in Nürnberg stattfand und ich am Freitag 260 Kilometer fahren musste, um die Einheiten abzuhalten", erzählt Glaser. Auf Dauer eine zu hohe Belastung.Damit endet eine dreijährige Erfolgsgeschichte. Mit Glaser gelingt der DJK nach zehn Jahren Bayernliga-Zugehörigkeit endlich der ersehnte Aufstieg in die 2. Regionalliga Nord. Als Höhepunkt führt der Bayreuther sein Team zuletzt vor im Schnitt mehr als 300 Fans bei Heimspielen bis zur Saisonhälfte bis auf den 2. Tabellenplatz. "Was beeindruckend war, war die Unterstützung durch die Zuschauer, wofür ich mich noch einmal ausdrücklich bedanken möchte. Da hat Neustadt in der Liga ein absolutes Alleinstellungsmerkmal", lobt der Coach. Schließlich muss das Team aber Verletzungsproblemen und Leistungstiefs einiger Schlüsselspieler ihren Tribut zahlen."Wir haben eine sehr wechselhafte Saison erlebt, in der man am Ende irgendwie den Eindruck haben musste, dass mehr als der sechste Platz möglich gewesen wäre", so Glaser. "Wir haben uns etabliert, aber das i-Tüpfelchen hat gefehlt. Vor allem weil die Rückrunde mit 5 Siegen und 6 Niederlagen negativ verlief. Insgesamt haben wir aus unseren Möglichkeiten trotzdem viel gemacht, was zeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt."Highlights, wie das sehenswerte Spiel auf Augenhöhe gegen Würzburg oder die überragende Leistung mit einer Rumpfbesetzung gegen den ungeschlagenen Meister Gotha, als die DJK 37 Minuten in Führung lag, werden die Fans nicht so schnell vergessen.Auch der Erfolgscoach nicht: "Was mir aber vor allem in Erinnerung bleibt ist die Leidenschaft, mit der die ganze Abteilung Basketball voranzubringen versucht, angefangen vom Abteilungsleiter bis hin zu den Helfern, den Spieler-Eltern und natürlich den Förderverein. Ich habe großen Respekt vor dem, was hier in Neustadt aufgebaut wurde - und noch wird. "Dazu gehört nicht nur einen adäquaten Nachfolger für den erfahrenen Glaser zu finden, sondern auch die Nachwuchsförderung. Hier ist sich der Trainer sicher, dass die DJK weiter auf Erfolgskurs bleibt. "Wenn man sich das Gewusel auf dem Feld in der Halbzeit der Regionalligaspiele ansieht, hat Neustadt sicherlich eine sehr gute Zukunftsperspektive", sagt der Vater von sieben Kindern lächelnd.