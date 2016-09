"Pirker-Zoigltour und Pirker Grenz-Erfahrung": Diese zwei Bezeichnungen sorgten am Sonntag für Radlspaß von extrem bis gemütlich. Beim VC Concordia Pirk als Veranstalter gab es strahlende Mienen angesichts der Teilnehmerzahl.

Auf sechs Strecken von 20 bis 225 Kilometern startete eine der drei größten Radrundfahrten in der Oberpfalz an der Josef-Faltenbacher-Schule in Pirk um 7 Uhr in Abständen bis 11 Uhr. Dabei haben die Pirker das Alleinstellungsmerkmal, dass ihre beiden langen Strecken nach Tschechien führen. 900 Teilnehmer jeden Alters schwangen sich auf die Räder. Bild: fz