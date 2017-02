Hohes Niveau und gute sportliche Leistungen beweisen 27 Teams mit rund 270 Kickern aus dem D-, E- und F-Juniorenbereich beim Edeka-Legat-Cup. Die Punkte sind hart umkämpft. Der FC Weiden-Ost sichert sich gleich zwei Titel.

(prh) "Es waren so viele Zuschauer da wie noch nie", zog Norbert Meister, Hauptorganisator und Jugendleiter der ausrichtenden DJK Neustadt, am Ende Bilanz. Diese Tatsache sorgte aber auch für zusätzliche Arbeit im Organisationsteam. "Um 17.30 Uhr war das Essen. 18 Kuchen, die die Eltern der DJKler spendiert hatten, Würste und Semmeln waren vergriffen." Die Zoiglstube "Zum Brucksaler" und eine Tankstelle halfen mit Brotzeit- und Brezennachschub aus. In sportlicher Hinsicht klappte ebenfalls alles - trotz der Baustelle rund um das Turnierfeld. Die Spiele waren spannend und teilweise sehr knapp.E-Junioren: Im Finale überraschten die Jungs der DJK Neustadt 2. Nachdem die DJK-Neustadt 1 nur als Fünfter vom Platz ging, hielten sie die Fahnen des Ausrichters hoch und besiegten die DJK Falkenberg mit 4:2. Im Spiel um Platz drei setzten sich die Kicker der SG Waldau/Letzau/Irchenrieth gegen den FC Weiden-Ost im Siebenmeterschießen mit 5:4 Toren durch.F-Junioren: Knappe Ergebnisse gab es nicht nur in den beiden Finalspielen. Ein Tor Unterschied entschied auch bei den F-Junioren um den Einzug in die nächsten Runden. Im "kleinen Finale" behielt der TV Wackersdorf mit 2:0 die Oberhand gegen den SV Altenstadt. Der FC Weiden-Ost hatte die Nase im Finale mit einem 2:1 gegen die DJK Neustadt 2 knapp vorne.D-Junioren: Bereits am Ende der Gruppenspiele standen die beiden Favoriten FC Weiden-Ost (neun Punkte) und DJK Falkenberg (sieben Punkte) jeweils an der Spitze. Sie bestritten das Endspiel, das die Kicker des FC Weiden-Ost knapp mit 1:0 für sich entschieden. Im kleinen Finale entschied das Neunmeter-Schießen. Hier hatten die Spieler der DJK Neustadt 1 das glücklichere Füßchen und landeten mit 5:3 auf Platz drei.Dass es die kleinen Bambini-Fußballer mit dem Sport durchaus ernst meinen, zeigten die Leistungen der DJK Neustadt 1 und 2 und der SG Waldau/Letzau/Irchenrieth in Einlagenspielen in der Mittagszeit. Zwar war noch die eine oder andere Rudelbildung auf dem Spielfeld zu erkennen, die begeisterten Zuschauer freuten sich aber auch über ansehnliche Spielzüge.Die Siegerehrungen fanden wegen der Umbauarbeiten erstmals nicht in der Halle, sondern etwas beengt im Speisesaal des Gymnasiums statt. Werner Buckenleib, Vorsitzender des DJK-Fördervereins Fußball, überreichte Bälle, Urkunden und Medaillen. An der Siegerehrung der F-Junioren beteiligte sich auch Laura Pöllath stellvertretend für den zweiten Sponsor des Fußballturniers, der Firma Edeka-Legat in Neustadt.