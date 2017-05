Die Reform ist geschafft, die große Talsohle durchschritten: Das Sportabzeichen erfreute sich 2016 im Bezirk Oberpfalz des Bayerischen Landessport-Verbandes (BLSV) erneut vermehrt wachsender Beliebtheit. Die Zahl der abgelegten Abzeichen von 12 364 (2015) wuchs zwölf Monate später auf 13 710 - ein Plus von 1346. Das Problem: Diese erfreuliche Tendenz spiegelte sich nicht ganz wider im Kreis Weiden-Neustadt/WN.

Arrangiert mit Neuerungen

Ehre für eifrige Sportler

2016 wurden nur 1392 Sportabzeichen abgelegt, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von zehn bedeutet. Dies erklärte BLSV-Kreisreferent Dietmar Wildenauer bei der Informationstagung der Sportabzeichen-Prüfer, die im Sportheim der DJK Neustadt/WN über die Bühne ging.Nach dem großen Rückgang 2011 hatte sich 2012 die Situation etwas entspannt. 2014 und 2015 war ein leichter Anstieg erkennbar, der nun 2016 enorm nach oben ging, erklärten BLSV-Kreisvorsitzender Ernst Werner und Bezirksreferentin Maria Zwickenpflug. Die 2013 greifende Reform sei zwar eher kontraproduktiv gewesen, aber inzwischen würden die Vereine mit den neuen Richtlinien nahezu perfekt umgehen können. Zumal nach den grundlegenden Veränderungen in der Systematik und in den Anforderungen die Meinungen der Prüfer beim BLSV durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen seien. "Daher wurden etliche Anpassungen des Leistungskataloges im letzten Jahr erneut vorgenommen", sagte Wildenauer, der dieses Mal nur ganz wenige Neuerungen erklären musste.Im BLSV-Kreis Weiden-Neustadt/WN blieb die Zahl der sich am Sportabzeichen beteiligten Vereine, zwölf insgesamt, im Vergleich zu 2015 gleich. Eifrigster Verein dabei war 2016 der TV Vohenstrauß (140). Es folgten der Vorjahres-Spitzenreiter TB Weiden (98), die DJK Neustadt/WN (94), die DJK Windischeschenbach (70), die TSG Mantel-Weiherhammer (55), die DJK Weiden (53), der TSV Flossenbürg (49), die DJK Pressath (47), der SV Altenstadt/WN (46), der TSV Püchersreuth (35), der VfB Rothenstadt (16) und der TSV Neunkirchen (6).Werner, Wildenauer und Zwickenpflug zeichneten auch Sportler aus, die beim Deutschen Sportabzeichen eine runde Zahl erreicht haben. Geehrt wurden Gertraud Greiner (TB Weiden/25 Mal), Gerhard Götz (TV Vohenstrauß/25), Maria Englert (TSG Mantel-Weiherhammer/25), Dietmar Wildenauer, Reinhard Blaschke (beide DJK Neustadt/30), Erich Kummer (TB Weiden/45) und Xaver Weickmann (BVS Weiden/50). Diese Sportabzeichenprüfer wurden geehrt: Xaver Weickmann (25), Gerlinde Wagner (30), Annemarie Nachtmann (40) und Josef Schuster (50).