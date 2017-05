Neustadt. Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist immer das Schwerste. Dies mussten auch die Basketball-Herren in der 2. Regionalliga Nord erleben. Nach einem Traumstart führte Coach Uwe Glaser sein Team zur Saisonhälfte bis auf Tabellenplatz 2. Verletzungsprobleme, Leistungstiefs einiger Schlüsselspieler und schwache Trefferquoten bedeuteten am Ende den 6. Platz - die höchste Platzierung des besten Teams der Oberpfalz überhaupt.

Viele Highlights

Vorstand Abteilungsleiter: Willi Merkl, Stellvertretende Abteilungsleiterin: Verena Uhl, Kassier: Martin Riebl, Presse: Tobias Schwarzmeier, Schiedsrichter: Tim Aichinger, Jugendwart: Stefan Merkl, Stellvertreterin: Germana Herms, Kontakt zum Förderverein: Stefan Klughardt. (exb)

Doch nicht nur die Saison mit Heimspielen vor im Schnitt deutlich über 300 Fans sorgten für Highlights, wie in der Abteilungsversammlung der Basketballer deutlich wurde. "Es war eine aufregende Saison", sagte DJK-Abteilungsleiter Willi Merkl in seinem Rückblick. Das Benefiz-Derby gegen Weiden vor 600 Menschen in der Gymnasiumhalle, durch das 3075 Euro in die Arbeit der Kinderkrebshilfe der Region Oberpfalz Nord flossen, und neue Strukturen in der Abteilung hätten das abgelaufene Sportjahr nie langweilig werden lassen. Auch weil alle 13 Neustädter Teams großen Einsatz zeigten. Mit der U18 männlich und der U12 mix holten zwei DJK-Teams jeweils den Oberpfalzmeistertitel in der Bezirksoberliga. Durchweg gute Plätze der anderen Mannschaften komplettieren das ansehnliche Abschneiden in der Punkterunde.Gerade beim Nachwuchs gilt es künftig weiter anzusetzen. Um wieder Talente wie Jugendnationalspieler Kay Bruhnke hervorzubringen, bedarf es einer konsequenten Nachwuchsförderung. Daher versucht Jugendwart und BBV-Nachwuchskoordinator Stefan Merkl, den Spielbetrieb auf mehr Schultern als bisher zu verteilen und neue Ehrenamtliche für die Vereinsarbeit zu gewinnen.Denn nur in der Zusammenarbeit aller Trainer, Schiedsrichter, Helfern, Spieler-Eltern Förderern, FSJlern und natürlich aller Fans - denen das komplett wiedergewählte Abteilungsteam (siehe Info-Kasten) ausdrücklich dankte - war es möglich, zusätzlich Events wie das Streetballturnier oder die Jugendstadtmeisterschaften auf die Beine zu stellen."Und die kommende Saison wird sicher wieder sehr schwer", so Willi Merkl. Nachdem neben wichtigen Spielern auch Coach Uwe Glaser nicht zur Verfügung steht, und dessen Lücke kaum aus den eigenen Reihen zu schließen ist, ist die DJK bayernweit auf Trainersuche.