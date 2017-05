Bei zwei Unfällen am Samstagvormittag, 29. April und am Sonntagabend, 30. April war wohl in beiden Fällen Alkohol die Ursache.

Auf die Gegenfahrbahn geraten

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr fuhr ein 23-Jähriger in Neustadt an der Baustelle beim DJK-Sportgelände mit seinem Ford Fusion auf einem Feldweg gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht.Laut Polizeiangaben musste der 23-Jährige nach erfolgter Blutentnahme seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Auf seinen Führerschein wird er längere Zeit verzichten müssen. Am Ford entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Baum wurde nicht beschädigt.Bereits am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Hyundai von Windischeschenbach kommend die Staatsstraße 2395 in Richtung Altenstadt. Wie die Polizei mitteilt, kam er kurz nach Klobenreuth in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel Meriva, der von einer 62-jährigen Neustädterin gesteuert wurde.Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten schnell die Ursache für den Verkehrsunfall. "Der 19-jährige war unter Alkoholeinfluss zu schnell in die Kurve gefahren und hatte seinen Hyundai nicht mehr unter Kontrolle", heißt es im Polizeibericht. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht am Bein. Die entgegenkommende Opel-Fahrerin wurde schwer verletzt ins Klinikum Weiden eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 9000 Euro. Die Polizisten stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher. Zudem muss er mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen. Die Feuerwehren aus Altenstadt/WN und Klobenreuth sicherten die Unfallstelle und regelten den Verkehr.