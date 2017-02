Als reine "Hetzkampagne" bezeichnet Landrat Andreas Meier den Bauernregel-Kalender des Bundesumweltministeriums. "Wir wissen, was in der Landwirtschaft geleistet wird", betont er als er den Besten des Landwirtschaftswettbewerbs die Urkunden überreicht.

Vier Themengebiete

Qualifiziert für Bezirksentscheid Die neun Besten des Kreisentscheids Tirschenreuth, Neustadt/WN und Weiden qualifizierten sich für den Bezirksentscheid am 23. März in Almesbach: Johannes Kugler (Nitzlbuch bei Auerbach), Luca Lang (Schirmitz), Christoph Würth (Engelshof), Johannes Höhning (Windischeschenbach), Maximilian Kurzendorfer (Pyrbaum), Sophie Gmeiner (Mähring), Sebastian Wolf (Reichenau), Tobias Troppmann (Theisseil) und Maximilian Schreyer (Münchenreuth). (arw)

"Sie haben einen schönen Beruf gewählt und Sie verdienen es nicht, so behandelt zu werden", betonte Meier. Es war ruhig in den Räumen des Berufsbildungszentrums auf dem Kulturhügel, in denen die Teilnehmer den Vorentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend auf Kreisebene bestritten.66 angehende Landwirte, darunter acht Mädchen, legten eine enorme Motivation an den Tag. "Das zeigt die gute Zusammenarbeit zwischen Bildungsstätte und Bauenverband", freute sich Geschäftsführer Hans Winter. "Bildung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft des bäuerlichen Berufsstands", fuhr Winter fort. "Der Landwirt hat Zukunft", betonte auch Kreisvorsitzender Josef Fütterer in seiner Begrüßung. Dafür müssten die jungen Landwirte aber künftigen Anforderungen der modernen Landwirtschaft gewachsen sein. "Dazu muss man immer am Ball bleiben."Er gratulierte allen Teilnehmern auch im Namen seiner Kreisobmänner aus dem Landkreis Tirschenreuth. Die Prüfung bestand aus vier Themengebieten: Allgemeinwissen, berufstheoretische Fragen und Rechnen. Abschließend stellten die Prüflinge ihren Ausbildungs- oder Praktikumsbetrieb in einer Präsentation vor. Alternativ konnten sie über das Thema "Das Medium WhatsApp - Fluch oder Segen?" referieren. 40 Richter schauten den Teilnehmern beim praktischen Teil über die Schulter. Hier mussten sie ein abgerissenes Beleuchtungskabel wieder fachgerecht anschließen, so dass es wieder funktioniert. Nicht ganz einfach war die Bestimmung von Futtermittel und Saatgut.Die Landwirte mussten zudem verschiedene Werkstoffe bestimmen. Kreisvorsitzender Josef Fütterer dankte den Landräten Andreas Meier und Wolfgang Lippert sowie Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, den Banken und landwirtschaftlichen Unternehmen für die finanzielle Unterstützung und die Sachpreise. Sein besonderer Dank galt Schulleiter Anton Dobmayer und dessen Vertreter Reiner Butz. Mit Andreas Meier, Josef Gebhardt und Reiner Butz überreichte er die Urkunden.