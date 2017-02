"Zoiglprinz Bernhard, das Urgestein, will gerne beim Waldhauser sein. Anlässlich des tolle Events wird der Orden der Wirtin kredenzt", ruft Bernhard Lang. Zusammen mit Alfons Kistenpfennig quetscht er sich neben Wirt Gerald Wickel, der hinter dem Zapfhahn in der proppenvollen Zoiglstube "Waldhauser" steht.

Aus der Küche kommt Wirtin Karin Wickel und lässt sich von Lang handgeschnitzte Unikat umhängen. Küsschen links, Küsschen rechts. "Prinzin, der nächste ist für den Wirt", brüllt Kistenpfennig, der das Emblem mit einer Idee für ein Neustädter Zoigldenkmal entworfen, 48 Mal geschnitzt und bemalt hat."Liebe Gäste, versaufts den letzten Zwickel, der Waldhauser hat uns am Wickel", verkündet Lang das Motto des Zoiglfaschings. Unterdessen macht sich Prinzessin Karina an den Mann hinterm Zapfhahn ran, hängt ihm die Holzplakette um den Hals, Küsschen rechts, Küsschen links. Weiter geht es bei OWV-Chef und Zoiglpfarrer Rudi Bäumler, bei Zoiglministrant Hans Spachtholz sowie mit Auszeichnungen für Josef Moldaschl, Sepp Marzi und Karl Witmann.Seit dem Vormittag sind die Obernarren des Zoiglfaschings mit der Verleihung ihrer seltenen Auszeichnungen in der engen Stube aktiv. Extra aus Frankfurt waren mehrere Mitarbeiter des Flughafens angereist, um die Faschingstradition der Zoiglbrüder mit weiter zu tragen, zu feiern und Orden nach Hessen zu entführen. Die freundschaftlichen Bande in die Kreisstadt bestehen schon länger. Doch diesmal kam die Einladung kurzfristig. Lange war nicht klar, ob es wegen des Verkaufs der Stube mit dem Faschingszoigl beim "Waldhauser" klappt.Am Abend schlüpfte Kistenpfennig in die Rolle des Gitarristen der Neisteder Zoiglmusi. Zusammen mit Franz Harrer und Dieter Seidl sorgte er wie gewohnt für Stimmung. Zuvor hatte Kistenpfennig Ehefrau Erika noch nach Hause geschickt, um Ordensnachschub zu holen. Die hatte zwar die aktuellen Plaketten mitgebracht, nicht aber einen der Vorjahre, den der Gatte gerne in der Stube gezeigt hätte. "Schafe, Hirten und andere Krippenfiguren habe ich in Deinen Kisten gefunden, aber nicht den Orden."