Bei ihrem Tattoostudio standen die Kunden im Dezember Schlange. Alle wollten von Andrea Warnes ein Bild auf ihrem Körper. Im Gespräch erzählt sie von der Faszination ihrer Arbeit.

"Ich bin schon ein bisschen süchtig. Mein erstes Tattoo habe ich mit 18 Jahren stechen lassen. Ich wollte schon meinen ganzen Körper tätowieren. Da macht aber meine Freundin nicht mit. Jetzt ist erst einmal der Oberkörper dran", erzählt Stefan Geißler, während seines Termins im Tattoostudio "Pimp my skin".Der 45-Jährige lässt sich von Inhaberin Andrea Warnes einen Johnny Cash als Zombie auf den Rücken stechen. Rund 12 Stunden wird sie für das Motiv benötigen. Die gebürtige Würzburgerin eröffnete ihr Studio im April des vergangen Jahres. Vorher war sie in Altenstadt, doch der Laden wurde für sie zu klein.Das Gewerbe ist immer noch umstritten: "Ich habe mich in Neustadt für viele Läden beworben, habe aber mehrere Absagen bekommen, weil man mir nicht traute." Aktuell ist es Trend, den Körper mit Bildern zu schmücken. "Früher gab es kaum Studios, heute sind sie fast an jeder Ecke", erklärt die Tätowiererin. Allein in Neustadt gibt es zwei, in Weiden vier Tattooläden. Die Konkurrenz macht ihr aber keine Angst. "Jede Arbeit ist mit einer eigenen Handschrift versehen. Ich mag es, mich mit anderen Kollegen auszutauschen."Warnes hat sich in der Branche einen Namen gemacht: "Zu mir kommen Leute aus Berlin, Stuttgart oder Hamburg. Mein Fachabitur habe ich in Gestaltung gemacht, danach eine Ausbildung für visuelles Marketing. Seit fünf Jahren tätowiere ich." Bei der letzten Terminvergabe für die kommenden vier Monate, am 17. Dezember, standen die Menschen vor dem Laden Schlange. "Das waren 85 Leute. Wir haben sogar schon Nummern verteilt, um jeden nach der Reihe dran zu nehmen. Die nächste Vergabe ist im März."Sie vergibt immer mehr Termine auf einmal. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten den Schmerz rund drei Stunden aushalten. Natürlich ist da nicht jeder gleich. Bei großen Motiven, mache ich aber lieber mehrere Sitzungen."Noch immer ist Tätowierer kein geschützter Ausbildungsberuf. "Auf dem Markt gibt es viele schwarze Schafe, die nicht mal zeichnen können. Als Kunde sollte ich mir immer die Arbeit eines Künstlers ansehen, bevor ich fest einen Termin vereinbare." Das Internet sei dafür nicht immer eine verlässliche Quelle, da es immer noch Tätowierer gebe, die Arbeiten von anderen hochladen.Warnes berät jeden individuell: "Jeder hat andere Wünsche, und auch eine andere Haut. Im persönlichen Gespräch lerne ich die Menschen kennen. Für mich ist es wichtig, dass Kunden Vertrauen zu mir haben." Ihrer Meinung nach lassen sich viele sogenannte Cover-Ups (Überstechen oder Ausbessern eines alten Tattoos) machen, weil sie sich vorher nicht trauten, ihrem Tätowierer zu sagen, dass ihnen sein Werk nicht gefällt."Jede Woche kommen viele Menschen, die mit ihrem Tattoo nicht zufrieden sind." Ihrer Ansicht nach sollte es sich der Kunde mit Bedacht über einen längeren Zeitraum hinweg überlegen, was er sich unter die Haut stechen lässt. "Schließlich habe ich das mein ganzes Leben lang. Ungeduld oder sparen bringt da nichts. Denn wenn es mir nach einem halben Jahr nicht mehr gefällt, kann ich nur schwer was daran ändern."