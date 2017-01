Der Aufschwung wird abrupt gebremst. Nach zwei Jahren im Plus erblickten 2016 im Landkreis wieder weniger Babys das Licht der Welt. 776 Neugeborene bedeuten ein Minus von 2,8 Prozent. Positiv aus dem Rahmen fallen Kirchendemenreuth, Mantel und Moosbach.

Haberland holt auf

Leider konnte der Landkreis die Aufwärtsentwicklung nicht fortsetzen. Nach einem Anstieg der Geburten seit 2014 ging es im vergangenen Jahr wieder bergab. 2014 gab es 721 neue Erdenbürger, 2015 sogar 798. 2016 wurden nur noch 776 Geburten bei den Standesämtern der 38 Städte und Gemeinden registriert. Das ergibt auf 1000 Einwohner rund 8,2 Neugeborene, wobei dies immer noch ein passabler Wert ist. Von 2005 bis 2012 lagen die Geburtenzahlen zum Teil noch deutlich darunter.Der Aufsteiger ist Windischeschenbach. Mit einem Plus von 20 Prozent hat die Zoigl-Hochburg den bisherigen Spitzenreiter Grafenwöhr eingeholt. Beide bringen es auf 48 Geburten. Allerdings muss die Soldatenstadt ein Minus von 26,2 Prozent verschmerzen. Tatsächlich gibt es in Grafenwöhr erheblich mehr Babys, denn die US-Bürger sind in der Statistik nicht eingerechnet. "Die Amerikaner fallen unter das Nato-Truppenstatut und sind somit nicht meldepflichtig", weiß Christine Mößbauer im Standesamt. Warum im vergangenen Jahr in Grafenwöhr 17 Kinder weniger geboren wurden, dafür hat sie allerdings auch keine Erklärung.Die größte Stadt im Landkreis, Vohenstrauß, rangiert mit 44 Neugeborenen (minus 11) nur noch auf Platz drei, dicht gefolgt von Neustadt/WN mit 43 (minus 4). Dahinter kommen Altenstadt/WN mit 38 (minus 1), Eschenbach mit 36 (minus 6) und Luhe-Wildenau mit 34. Die südlichste Gemeinde hat mit einem Plus von 10 Geburten (41,7 Prozent) einen gewaltigen Satz nach vorne gemacht.Prozentual den größten Zuwachs meldet jedoch mit 66,7 Prozent die Haberlandgemeinde Kirchendemenreuth, letztes Jahr noch Schlusslicht. Aber auch Mantel (plus 57,1 Prozent), Moosbach (plus 56,3 Prozent) und Georgenberg (plus 50 Prozent) können sich sehen lassen. Nach Grafenwöhr das größte Minus müssen Schirmitz (minus 12), Pressath (minus 11) und Vohenstrauß (minus 11) hinnehmen. Schirmitz ist mit dieser Quote sogar prozentual absoluter Negativ-Spitzenreiter (minus 52,2 Prozent).