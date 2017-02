Wie die vierjährige Kuh genau ausgebüxt ist, weiß der Bauer nicht. "Aber irgendwie muss sie die Stalltür aufgebracht haben", sagt der 63-jährige Vollerwerbslandwirt am Montag. Neben ihm sitzt gerade der Versicherungs-Vertreter.

Hohe Prämien

Ohne Selbstbeteiligung

Neustadt/Weiden. Etwa sechs Kilometer dürfte nach seiner Einschätzung die Kuh am Freitag zurückgelegt haben. Fast drei Stunden hat der Waldkircher Landwirt nach dem Ausreißer im Wald Richtung Schellenberg gesucht. Ohne Erfolg. Anschließend informierte er die Förster. In der Zwischenzeit hatte das Tier auf der Staatsstraße zwischen Flossenbürg und der Silberhütte, beim Brückl, randaliert (wir berichteten). Fünf beschädigte Autos und 15 000 Euro schlagen zu Buche. Zum Glück kamen keine Personen zu Schaden.Wer kommt für den Schaden auf? "Jeder Landwirt hat eine Betriebshaftpflichtversicherung", weiß BBV-Geschäftsführer Hans Winter. Die sei existenziell. "Stellen Sie sich vor, eine Kuh läuft auf die Autobahn, verursacht einen Unfall, und ein Familienvater wird querschnittsgelähmt?" Da könnte der Hof weg sein. Die Versicherung decke so ziemlich alles ab und sei daher entsprechend teuer. Die Prämienberechnung richte sich auch nach der Hofgröße, der Anzahl der Tiere und der Gefahrenstellen wie Diesellager. Laut Josef Ram, Versicherungsexperte in der Weidener BBV-Geschäftsstelle, werde zwischen Nutztier- und Luxustierhaltung unterschieden. Bei Hunden oder Pferden komme eine Gefährdungshaftung in Frage. Darunter verstehe man das Aufkommen für Schäden, die sich aus einer erlaubten Gefahr wie zum Beispiel das Halten eines Haustieres ergeben. Auf ein Verschulden des Schädigers komme es dabei nicht an.Bei der Nutztierhaltung spiele dagegen die Verschuldenshaftung wohl eine Rolle. Die Verpflichtung zum Schadenersatz beruhe auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts, die ein schuldhaftes, also nicht nur objektiv rechtswidriges, sondern persönlich vorwerfbares Verhalten in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit voraussetzten. Das heißt nichts anderes, als dass eigenes Verschulden des Bauern vorliege, erklärt Ram. Entweder der Stall sei nicht richtig verschlossen oder das Tier nicht richtig angehängt worden.Habe der Bauer seinen Beitrag bezahlt, werde die Versicherung bezahlen. Die Deckungssumme belaufe sich auf fünf Millionen Euro. Es gebe keine Selbstbeteiligung.Derartige Vorkommnisse sind nach Rams Angaben keine Seltenheit. Erst im Dezember sei in Friedenfels (Kreis Tirschenreuth) ein Kalb ausgerissen. Allerdings habe das Tier nichts angestellt und sich am nächsten Morgen pünktlich zum Frühstück wieder daheim eingefunden. Vor zwei Jahren habe im Kreis Neustadt ein Rindvieh beim Nachbarn ein Auto demoliert und sich in der Garage ausgetobt. Schaden: 5000 Euro.