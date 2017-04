Mit vielen Eindrücken reist der Bischof am späten Donnerstagabend zurück nach Regensburg. Zum Abschluss der Großen Visitation zollt Rudolf Voderholzer Priestern, Gläubigen, pastoralen Mitarbeiten und Ehrenamtlichen höchstes Lob.

Treffen mit dem Bischof

Wir dürfen keine Analphabeten des Glaubens werden. Bischof Rudolf

Nach einem reich erfüllten Tag mit Stationen in Eschenbach, Pressath, Vorbach, Parkstein und Neustadt feiert Bischof Voderholzer mit 16 Mitkonzelebranten und vielen Gläubigen in der Stadtpfarrkirche St. Georg einen eindrucksvollen Pontifikalgottesdienst. Der Kirchenchor setzt dazu unter der Leitung von Harald Bäumler musikalische Glanzlichter."Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich gesehen und gehört habe", gesteht der Bischof, den Regionaldekan Manfred Strigl als "Apostel der Diözese Regensburg" und "ersten Lehrer und Verkünder des Glaubens" begrüßt. Der Bischof lobt, dass die Pfarreien zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Das Dekanat gehöre zu den Gegenden im katholischen Deutschland, "das mit Abstand das vitalste kirchliche Leben hat". Ein Gottesdienstbesuch von über 20 Prozent aller Katholiken sei ein Spitzenwert, den der Oberhirte ausdrücklich anerkennt.Sein Dank gilt allen Pfarrern, Ruhestandspriestern, den Geistlichen aus der Weltkirche, vor allem aus Indien und Afrika, für die tatkräftige Unterstützung. Die Klöster Speinshart und St. Felix sowie das Haus Johannisthal seien wichtige Oasen, von denen viel Segen ausgehe. So könne der Glaube bezeugt werden und auf Kinder und Jugendliche überspringen. Aber auch die Kirchenmusiker und Chöre, die Ministranten und Mesner seien wichtig. Sie kümmern sich um den passenden Rahmen, damit der Herrgott uns in der Eucharistie ganz nah sein könne. "Das Schöne an unseren Kirchen ist, dass sie aufgesperrt sind und man auch unter dem Tag zu einem kurzen Gebet kommen kann."Es sei nicht so, dass die Leute zu wenig glaubten. "Sie glauben viel zu viel, jeden Schmarrn", meinte der Prediger. Die Menschen müssten kritischer werden und wissen, was sie glauben. Dann würden sie noch öfter in die Kirche gehen. Für Voderholzer ist es eine Überlebensfrage der Kirche, ob alle Getauften sich als Zeugen dafür einsetzen, dass die Fackel des Glaubens möglichst viele Menschen erfasst. "Alle sind durch die Taufe und Firmung Experten des Glaubens geworden. Wir dürfen keine Analphabeten des Glaubens werden." Am Ende der Predigt spenden die Zuhörer spontan Beifall.Nach dem Gottesdienst treffen sich die Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände aus dem Dekanat zum Meinungaustausch mit dem Bischof im Pfarrheim St. Georg. Auch Bürgermeister Rupert Troppmann ist dabei.