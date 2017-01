Neustadt/Münsterschwarzach. (ms/dip) Für den am 8. Januar in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach verstorbenen Bruder Joachim Witt (OSB) wird am Montag, 23. Januar, um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Georg ein Gedenkgottesdienst gefeiert. Schwester Hildegard reist aus Litembo (Tansania) an, um von ihrem Bruder Abschied zu nehmen.

Bruder Joachim (Johann) Witt wurde vergangene Woche unter großer Anteilnahme von Konvent, Klosterbeschäftigten und vieler Menschen aus Bayern und darüber hinaus auf dem Klosterfriedhof in Münsterschwarzach zu Grabe getragen. Auch seine Neustädter Cousins mit ihren Familien und Bekannte erwiesen ihm die letzte Ehre.Abt Michael Reepen charakterisierte im Requiem den ehemaligen Missionsprokurator so: "Bruder Joachim war für viele Menschen ein wesentliches Gesicht der Abtei. In Freud und Leid lebte er dem Leben, den Menschen zugewandt". Der Abt fügte hinzu: "Er war kein Missionar der Predigt. Er war ein Missionar der Hände, die annahmen und großzügig weitergaben. Hände, die sich für andere regten. Er war ein Benediktiner, dessen Freude an Gott sich zeigte an der Freude an Menschen".Wie Bruder Manuel seinem Cousin Franz Witt berichtete, hat sich Bruder Joachim, seit zehn Jahren Dialysepatient, noch im November persönlich um die Belieferung des Neustädter OWV-Standls mit Weihnachtsartikeln aus aller Welt gekümmert. Bruder Joachim hatte zudem durch regen Briefwechsel mit Verwandten, Bekannten oder Schulkameraden den Kontakt in seine Heimat bis zuletzt aufrechterhalten.