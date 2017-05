Neustadt. Es war richtig was los auf der Tennisanlage der DJK. Pünktlich zum Saisonstart zeigte sich, dass sich die Arbeit an den Plätzen unter der Leitung von Michael Striegl in den vergangenen Wochen gelohnt hat. Denn bereits am ersten Tag der Freiluftsaison tummelten sich über 80 Mitglieder und Gäste, darunter viele Kinder, auf der Anlage. Ein Rekord für die DJK.

Regeln für Platzpflege

Nachdem das Leitungsteam um Marcel Wollmann die zahlreichen Besucher begrüßt hatte, nahmen diese die Plätze gleich in Beschlag: Für die Erwachsenen gab es das altbewährte Schleiferlturnier, für den Nachwuchs Rundlauftennis. Um es den Siegern etwas schwerer zu machen, erhielten diese nach gewonnenem Match einen Luftballon ans Handgelenk gebunden, so dass auch den Verlierern wieder mehr Chancen auf den nächsten Sieg blieben. Für die Jüngeren war auch außerhalb des Platzes etwas geboten. Die Kinder konnten sich mit Tatoos verzieren oder die von der Gärtnerei Steinhilber gesponserten Blumen pflanzen. Mit Namenswimpeln versahen sie die Gewächse. Nun sind sie Blumenpaten für diese Saison.Neben dem deftigen Weißwurstfrühstück gab es von den Tennismamas gebackene Kuchen. Damit die Plätze, die an diesem Tag ganz schön in Anspruch genommen worden waren, die ganze Saison über in gutem Zustand bleiben, gab es am Ende eine kurze Einführung in die richtige Platzpflege.