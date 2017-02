Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange zu Hause wohnen zu können. Dabei sind die Räume oft nicht auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Um das zu ändern, brauchen viele Hilfe. Diese bieten nun die neuen ehrenamtlichen Wohnberater im Landkreis.

Wir kommen auf Wunsch bei den Leuten vorbei und sehen uns an, was sich in ihrem Haus machen ließe. Wohnberater Udo Müller

"Wir kommen auf Wunsch bei den Leuten vorbei und sehen uns an, was sich in ihrem Haus machen ließe", beschreibt Udo Müller seine Arbeit. "Dabei kennen wir die neuesten technischen Möglichkeiten und können auch Ratschläge bei finanziellen Engpässen geben." Die Wohnberater haben dafür eigens an einer Seminarreihe in Tirschenreuth teilgenommen. "Auch in Zukunft werden wir immer wieder Weiterbildungen besuchen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben", verspricht Müller. Zudem soll es eine enge Zusammenarbeit mit dem Landratsamt geben, um über mögliche Verbesserungen des Angebots zu sprechen."Das Konzept ist als eine Kooperation der Ehrenamtlichen mit dem Landratsamt gedacht", erklärt Behinderten- und Seniorenbeauftragte Johanna Meier. "Sie unterstützen mich, wenn ich vom Büro aus nicht helfen kann. Ihr Aufgabenfeld ist riesig und wird im Zuge des demografischen Wandels immer wichtiger." Die Organisation der Wohnberater und die Aufteilung ihrer Einsatzgebiete im Landkreis müsse man noch genau regeln, doch Meier findet: "Wir haben alle Regionen ganz gut abgedeckt." So kommen Wohnberaterin Elfi Gierlinger aus Altenstadt/WN und ihre Kollegen Harald Köcher und Udo Müller aus Moosbach und Eschenbach. Alle drei sind Seniorenbeauftragte in ihrem Ort und haben gerne die Möglichkeit genutzt, sich weiterzubilden. Ferner ist Theresia Spachtholz vom VdK als vierte Wohnberaterin unterwegs."Das Wichtigste ist jetzt, dass die Menschen von dem Angebot wissen und es hoffentlich auch nutzen", sagt Landrat Andreas Meier. Die Wohnberater seien eine Besonderheit, auf die man stolz sein könne.