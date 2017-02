Die Ermittlungen nach einem Brand in der Asylbewerberunterkunft in Neustadt/WN sind abgeschlossen. Die Frage nach einem Verantwortlichen für das Feuer bleibt vorläufig ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Weiden stellt die Ermittlungen vorerst ein.

Am 21. August 2015 brach in der Unterkunft im Stadtzentrum von Neustadt/WN ein Feuer aus. Die Kripo Weiden richtete umgehend die Ermittlungsgruppe „EG Krone“ , die zeitweise mit über 40 Ermittlern besetzt war, ein.Die Auswertung aller Brandspuren ergab, dass Gegenstände in dem Zimmer vorsätzlich angezündet worden sein müssen. Ein Bewohner berichtete damals, dass er zur fraglichen Zeit drei Personen in und vor dem Haus bemerkt hatte. Beweise dafür ließen sich nicht finden. Ein weiterer Bewohner stand im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Der Mann bestritt dies in verschiedenen Befragungen und Vernehmungen. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen ihn im Februar 2017 mangels Tatnachweises ein."Die Frage nach einem Verantwortlichen für den Brand in der Asylbewerberunterkunft bleibt nach der Verfahrenseinstellung durch die Staatsanwaltschaft vorläufig ungeklärt", berichtet Polizeisprecher Albert Brück. "Sollten sich in Zukunft neue Verdachtsmomente ergeben, wird die Staatsanwaltschaft die Akte wieder öffnen."