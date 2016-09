Jeder kennt den Begriff der Schäfchenwolken. Es soll Menschen geben, die mit viel Fantasie in Wolken Bilder entdecken, die Gesichter und Tiere in den Formationen am Himmel finden. Manchmal entsteht am Himmel umgeben von viel Blau aber auch ein bedrohlich aussehendes Gebilde, das eher an eine Atombombe erinnert. Im unwirklichen Lichtspiel der verschwindenden Sonne sieht es noch unheimlicher aus. Bild: ils