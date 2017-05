Bei der Standarten- und Fahrzeugweihe der Neustädter Feuerwehr zeigt sich das Wetter von seinen guten Seite. "Heute ist ein besonderer Tag", freut sich Vorsitzender Helmut Staratschek.

Fahne wird restauriert

Unmögliches geschafft

(arw) Auf dem Platz vor dem Gerätehaus waren noch nie so viele Feuerwehrleute mit ihren Fahnen versammelt wie heute. Wenn die Feuerwehr ruft, rührt sich etwas. Auch an Ehrengästen mangelte es nicht: Bürgermeister Rupert Troppmann mit seinen Vertretern und fast dem gesamten Stadtrat, MdL Annette Karl, Landrat Andreas Meier und Kreisbrandrat Richard Meier an der Spitze der Führungskräfte, Geschäftsführer der Stadt Peter Forster, Ehrenbürger Gerd Werner, zahlreiche Ehrenvorsitzende, -kommandanten und -mitglieder der Feuerwehr. Anwesend waren auch die Vertreter von der BRK-Wache Neustadt und der Wasserwacht sowie die leitende Notärztin Gudrun Graf.Nach fast 50 Jahren wird die Fahne von einer Standarte abgelöst. Seit 1969 hat die Fahne die Neustädter Wehr bei allen Festlichkeiten begleitet. Aber nicht nur bei Festen, sondern auch bei Beerdigungen ist sie an der Spitze der Wehr getragen worden. Zum 125-jährigen Bestehen ließ der Verein die Fahne mit hohen finanziellen Einsatz gründlich überholen. Bis zum 150-jährigen Jubiläum 2019 wird sie restauriert, bei besonderen Ereignissen mitgeführt werden und auch in Zukunft erhalten bleiben.Vor zwei Jahren brachte Vorsitzender Staratschek die Idee ein, eine neue Feuerwehrstandarte mit Spendengeldern anzuschaffen. Doch es gab im Verein nicht nur positive Stimmung. Nach viel Überzeugungsarbeit begann der Vorsitzende zu sammeln. Bis zum Jubiläum 2019 wollte er es geschafft haben. Doch mit Beträgen zwischen 50 und 500 Euro ging es schneller. Rückhalt kam von Ehrenmitgliedern, den Bürgermeistern, Stadträten, Mitgliedern der Aktiven Wehr und Gönnern. Die eine Seite zeigt Rathaus, Kirche und Stadtbrunnen und die andere Seite den heiligen Florian. Zusätzlich wurden noch ein Trauerband und eine Spendentafel angeschafft."Mir war schon ein bisschen mulmig, als mich Bürgermeister Troppmann vor zwei Jahren fragte, ob er eine Sammelbestellung für das neue Löschfahrzeug 20 (LF) mit Mantel und Eschenbach organisieren solle", gab der Vorsitzende zu. Beim ersten Treffen in Neustadt seien alle Belange der jeweiligen Wehren sachlich erörtert und zu Papier gebracht worden. Jeder äußerte seine Wünsche und Vorstellungen. "Ein großer Vorteil waren die Einsatzerfahrungen", sagte Staratschek. Für ihn sei die zweijährige Planungsphase eine lehrreiche Zeit gewesen. Es seien Freundschaften entstanden, die er nicht mehr missen möchte. Ohne diesen sehr engen, persönlich und freundschaftlichen Kontakt, wäre vieles nicht so geschehen.Das Ergebnis: ein LF 20 der neuesten Art, Fahrgestell der Firma Mercedes mit 290 PS, Vollautomatik mit permanenten Allradantrieb. Den Aufbau fertigte die Firma Lentner aus Hohenlinden. Sie schaffte es, alle gewünschten Gerätschaften unterzubringen. Das Fahrzeug besitzt einen 2400-Liter-Wassertank und einen eingebauten Schaumtank mit 200 Litern. Die Gerätschaften lieferte die Firma Paul Ludwig aus Bindlach. Für das äußere Design war Xaver Stangl aus Störnstein verantwortlich. Das neue Fahrzeug ersetzt das alte aus dem Jahr 1986.Pfarrer Ulrich Gruber und Kaplan Pater Rafau segneten das neue Fahrzeug und die neue Standarte. Der Segen Gottes gilt aber auch denen, die die Fahrzeuge bedienen. Für Landrat Andreas Meier sind die Feuerwehrfahrzeuge kein Spielzeug. Positiv bewertete er, dass zwischen den drei Wehren eine Freundschaft entstanden sei.Bürgermeister Troppmann bezeichnete den Festakt als einen der schönsten Momente in seiner Wahlperiode. "Es ist keine Routine oder Alltagsgeschäft." Viele hätten diese Anschaffung für unmöglich gehalten. Er dankte dem Stadtrat, dem Landkreis und der Regierung der Oberpfalz für die Unterstützung. Respekt zollte Kreisbrandrat Richard Meier den Feuerwehren. Er habe am Anfang auch nicht geglaubt, das dies so klappen kann. Jetzt mache er bei den verschiedenen Tagungen Werbung für die Vorgehensweise. Heinrich Hallhuber überreichte an Bürgermeister symbolisch den Schlüssel. Weitere Grußworte sprachen die anwesenden Vertreter der Feuerwehren.Mit dem Bayern-Lied endete die Feierstunde, die die Stadtkapelle unter Leitung von Karl Wildenauer umrahmte. Anschließend ging es beim Frühschoppen zünftig weiter, und die Gäste konnten das neue Auto unter die Lupe nehmen.