(arw) Der Tag der offenen Tür der Feuerwehr war ein großer Erfolg. Die Vorbereitungen haben sich gelohnt. Der Aktionstag folgte auf die Weihe des neuen Fahrzeugs und der Standarte (wir berichteten).

Vor den zwei kurzen Regenschauern flüchteten sich die Gäste in die Fahrzeughalle. Kommandant Michael Spranger und Vereinsvorsitzender Helmut Staratschek zählten gut 500 Besucher in den vier Stunden.Die Polizeiinspektion war mit einem Präventionsstand vertreten. Die Besucher mussten mit einer besonderen Brille einen Parcour durchlaufen. Außerdem stellten sich die beiden Beamten den Fragen des jungen und älteren Publikums.Die Feuerwehr hatte alle Tore geöffnet, um den Gästen einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Magnet für Jung und Alt war die Drehleiter. Die Wehr hievte die Interessenten im Korb in die Höhe und zeigte ihnen einen Blick von oben auf das Festgelände und die Stadt. Wie man brennendes Fett nicht löschen sollte, zeigte Alexander Lang. Beeindruckend war das Gebläse des großen Tunnellüfters. An einem Spielzeughaus erkannten die Gäste die Gefahren durch Qualm und die Bedeutung von Rauchmeldern.Gar nicht so einfach war das Zielen mit einem Angriffsschlauch. Fahrten mit den Feuerwehrautos erfreuten sich großer Beliebtheit, und in der Fahrzeughalle gab es Kaffee und Kuchen sowie Grillschmankerln.