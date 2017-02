Seine großen Leidenschaften sind der Sport - Tennis und Skifahren - sowie die Musik. Seit vielen Jahrzehnten ist er Mitglied bei der DJK Neustadt/WN. Bei der Senioren-Union ist er in der Vorstandschaft vertreten. Schwarz gehörte von 1983 bis 2000 dem Vorstand der Musikschule Neustadt/WN an, war 13 Jahre zweiter Vorsitzender. Zusammen mit seiner Frau hob er die Veeh-Harfen-Gruppe aus der Taufe. Gerne besucht Schwarz allwöchentlich die Proben der Veeh-Harfen-Gruppen und blüht dabei so richtig auf.Zum "Runden" gratulierten nicht zuletzt die Söhne Klaus und Elmar mit ihren Angehörigen, darunter auch sechs Enkel.