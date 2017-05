Gestohlenes Rad erkannt

Ein 16-jähriger Fahrraddieb hatte am Sonntagnachmittag kein Glück. Nachdem er in Neustadt/WN ein Fahrrad im Wert von etwa 150 Euro entwendet hatte, radelte er am Abend zur Sparkasse. Dort stellte er es kurz ab. Just in dieser Zeit kam der Eigentümer vorbei und erkannte sein Bike wieder. Den herbeigerufenen Polizeibeamten erklärte der Dieb, dass er das Rad in seiner Straße "gefunden" habe. Dort sei es ganz "normal", dass man Fahrräder einfach nehmen könne. Für die Polizei war es dagegen Normalität, dem Jugendlichen eine Strafanzeige wegen Diebstahls zu verpassen.