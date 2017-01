Dorfladen, "Radrunde Oberpfälzer Wald" sowie Sagen- und Märchenpfad - drei spannende Projekte, die das Forum Neustadt Plus auf den Weg gebracht hat. Ein viertes Vorhaben, eine Soccerarena in Eschenbach, muss in die Verlängerung.

Zoigltradition

Zur sechsten Sitzung traf sich das Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe Leader (LAG) unter Leitung von Landrat Andreas Meier im Landratsamt. Zunächst stimmte das Gremium einer Umverteilung der Mittel zu: Aus dem Entwicklungsziel (EZ) 2 (Offen für Neues, lebenslanges Lernen) fließen 70 000 Euro in das EZ 1 (Schaffung einer generationenfreundlichen Heimat) und 20 000 Euro in EZ 3 (Steigerung regionaler Wertschöpfung). Damit stehen im EZ 1 noch 97 930 Euro zur Verfügung, im EZ 2 130 000 Euro und im EZ 3 69 000 Euro, rechnete Sonja König, Sachbearbeiterin Leader-Förderung im Landratsamt, vor.Bürgermeister Johann Maurer warb für den in seiner Gemeinde Georgenberg geplanten Schönwerth-Sagen- und Märchenpfad im Zottbachtal. Mit Unterstützung der Franz-Xaver-von-Schönwerth-Gesellschaft soll Neuenhammer das künftige Zentrum der Schönwerthforschung und -erinnerung werden. Auf dem 1,6 bis 1,8 Kilometer langen Weg sind bis zu 8 Märchen- oder Sagenstationen vorgesehen. Dazu wird es einen Künstlerwettbewerb geben. Die Kosten werden auf 100 000 Euro geschätzt. 60 000 Euro sollen von Leader kommen.464 Kilometer lang wird die "Radrunde Oberpfälzer Wald" . Hinzu kommt eine knapp 100 Kilometer lange Querverbindung. Laut Katrin Koslowski vom Tourismusverband Ostbayern sieht das Konzept sechs Erlebniswelten vor: Zoigl und Karpfen (Landkreise TIR und NEW), Vulkane (TIR und NEW), Wald (TIR), Genuss und Kultur (NEW und WEN), Kraftorte/Energien (SAD), Wasserspiele/Wasserwelten (SAD). Zu den fast 210 000 Euro sind knapp 147 000 Euro von Leader beantragt.Mit einem Dorfladen will die Gemeinde Schwarzenbach die Nahversorgung ihrer 1200 Einwohner sicherstellen und einen generationsübergreifenden Treffpunkt schaffen. Bürgermeister Thorsten Hallmann verwies darauf, dass 2011 das letzte Lebensmittelgeschäft und 2015 die letzte Bank geschlossen habe.Der Dorfladen mit Café entsteht im ehemaligen Raiffeisengebäude. Der Schwerpunkt liegt auf frischen, regionalen Produkten. Außerdem werden die Schwarzenbacher Pakete abgeben und Bargeld abheben können. Auch eine Infostelle des Naturparks ist angedacht. Die Eröffnung ist schon Ende des Jahres geplant. Die Kosten belaufen sich auf 430 000 Euro. Leader soll 63 000 Euro für die Ladenausstattung zuschießen.Während alle drei Projekte die Zustimmung des LAG-Entscheidungsgremiums und von Hans-Michael Pilz, Leader-Koordinator der Oberpfalz, fanden, muss der SC Eschenbach nacharbeiten. Bei der 100 000-Euro-Soccerarena , präsentiert von den Vorsitzenden Matthias Haberberger und Martin Neukam, bereitet die Bandenwerbung Probleme. "Die ist nicht erlaubt", klärte Pilz auf. Außerdem müsse die Integration der amerikanischen Netzaberg-Jugendlichen schärfer herausgearbeitet werden. Es geht um 54 000 Euro.Sonja König wies schließlich noch auf zwei Vorhaben hin, die zurzeit vorbereitet werden. Im Ortszentrum von Moosbach soll ein Kräutergarten entstehen. "Inwertsetzung der Kommunbrau- und Zoigltradition im Oberpfälzer Wald " heißt das Leader-Kooperationsprojekt, das sich aus fünf Zoiglskulpturen in den Kommunbrauorten, die Herausgabe eines Zoiglführers und die Anpassung des Zoiglradweges im Landkreis Neustadt zusammensetzt. Die voraussichtlichen Kosten betragen 270 000 Euro. (Hintergrund)