Für die vierten Klassen der Grundschule stand ein Besuch im Rathaus auf dem Unterrichtsplan. Bürgermeister Rupert Troppmann empfing die 49 Schüler und ihre Klassleiterinnen in seinem Büro. Bei einem Rundgang durch das Rathaus zeigte er seinen Gästen die verschiedenen Verwaltungsbereiche.

Das Archiv interessierte die Kinder besonders. Dort befinden sich noch Ratsprotokolle aus dem 15. Jahrhundert. Anschließend durften die Viertklässler im großen Sitzungssaal des Stadtrats Platz nehmen und die Amts kette des Bürgermeisters aus funkelndem Bleikristall bewundern. Troppmann stellte zuerst die Stadt in ihrer Größe und Infrastruktur vor und erläuterte die Zielsetzungen für die Zukunft. Die Mädchen und Jungen nutzten die Möglichkeit, Fragen an den Bürgermeister zu stellen. Dabei wurde ein weiter Bogen gespannt, angefangen von der ersten urkundlichen Erwähnung, den Tätigkeiten in der Verwaltung bis hin zu den Aufgaben des Bürgermeisters und der 800-Jahrfeier der Stadt.Mit selbst gemalten Bildern vom Rathaus bedankten sich die jungen Bürger für die interessante Frage-und-Antwort-Stunde. Weil in der Klasse 4b sehr viele auswärtige Kinder sind, wollten diese noch die Verwaltungsgemeinschaft besuchen.