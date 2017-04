Der AOK-Schulmeister bekommt ein exklusives Konzert mit den Live-Acts Mo Trip, Namika und Kayef. Sollte das Gymnasium das schaffen, wird der Jubel bei der Bekanntgabe des Gewinners am Donnerstag, 4. Mai, auf dem Schulhügel riesig sein. Am 21. Juni kämen dann die drei Stars in die Oberpfalz.

Als Bayernsieger bewältigten die Gymnasiasten am Mittwoch als letzter Kandidat das Fernfinale gegen die Konkurrenten aus den anderen Bundesländern. Die Schüler hatten sich im AOK-Schulmeister Online-Quiz bundesweit gegen mehr als 18 200 Mitstreiter aus über 4600 weiterführenden Schulen behauptet.

Mit einem Pausenhofkonzert startete der Wettbewerb für die Neustädter. Auf dem Schulhof öffnete sich die Seitenwand des Schulmeister-Mobils und die deutschen Newcomer Fullax aus Kassel legte los. Das eigentliche Finale ging in der Sporthalle über die Bühne. "Wir kämpfen für Bayern, um Deutscher Meister zu werden", motivierte Direktor Anton Hochberger.Die Schülermitverwaltung hatte das 40-köpfige Wettkampfteam aus den verschiedenen Klassen zusammengestellt, das an acht Stationen ins Fernduell eintrat. Die Aufgaben waren für alle Finalisten gleich, aber keinesfalls einfach. Training war nicht möglich, weil nicht bekannt war, was es zu meistern galt.Gefragt waren Schnelligkeit, Geschick, Teamgeist und auch ein kluges Köpfchen, um viele Punkte zu ergattern. So galt es, mit einem Hockeyschläger einen Ball zu führen und gleichzeitig Rechenaufgaben zu lösen.An einer anderen Station wurde die Geschwindigkeit gemessen, mit der Jugendlichen einen Ball aufs Handballtor warfen. Mitglieder des HC Weiden unterstützten die Schiedsrichter des Deutschen Handballbundes.Eine Belohnung, unabhängig vom Sieg durften sich die Gymnasiasten aber am Mittwoch schon abholen. Weil sie beim Umzug wegen des Umbaus fleißig geholfen hatten, gab es vom Elternbeirat Eis. Den ganzen Vormittag war die Ausgabestelle dicht umlagert und die Elternvertreter gaben kühle Kugeln aus.