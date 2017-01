Hannes Gilch machte schon viele Bayernfans glücklich. Jetzt will er den Landkreis Neustadt/WN voranbringen. Der 25-Jährige ist seit Anfang Januar im Landratsamt als Sachbearbeiter zuständig für Regionalmarketing und Tourismus. Er unterstützt Regionalmanagerin Daniela Franz.

"Der Landkreis ist für mich Heimat, das Gefühl, zu Hause zu sein", sagt der Vohenstraußer. "Die Region ist in Bezug auf die Lebensqualität intern und extern unterschätzt. Hier gibt es viel mehr, als offen im Regal steht", liefert er ein starkes Bekenntnis, wofür er sich vom Büro im ersten Stock des Landratsamtes aus einsetzen will. So ein Heimatgefühl könne auch jemand entwickeln, der hierher ziehe oder zwei bis drei Tage hier verbringe. "Ich bin nicht nur eine Hausnummer, die anonym lebt. Hier ist es persönlich, beim Bäcker treffe ich Freunde und Bekannte, das Leben ist direkt. Das schätze ich an der Region", beschreibt der Master-Student das, was für ihn Heimat ausmacht.Beim ersten Messeauftritt für seinen neuen Arbeitgeber auf der weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT in Stuttgart, war Gilch überrascht, wie gut die Region im Vergleich mit anderen dasteht. "Das gilt für die Potenziale die wir nicht ausschöpfen ebenso wie für die, die wir nutzen." Die Besucher seien begeistert von den Angeboten bestätigt er Erfahrungen, die auch sein Vorgänger Reinhold Zapf beim direkten Kontakt mit Urlaubern gemacht hatte."Absoluter ,Selling-Point' ist die Erholung und die innere Ruhe." Man könne dieses Alleinstellungsmerkmal auch mit "endlich allein" bezeichnen. "Hier trifft man nicht alle fünf Minuten beim Wandern jemanden, sondern kann sich selbst finden und zur Ruhe kommen." Dieses Bedürfnis spiegle sich auch in den täglichen Anfragen und Bitten um Wanderrouten wieder. "Wir schaffen den Spagat auch zu Plätzen und Zeiten, an denen etwas los ist."Besonders gut kennt sich der "Augustinus"-Abiturient in der Musikszene aus. Als Schlagzeuger sitzt er bei "404 Whizzkids" sowie bei "Stolen Josie" auf der Bühne. Bei der Coverband "Granny is Back" bedient er den Bass. Der Vorsitzende der Musikinitiative Vohenstrauß bezeichnet sich selbst als reisefreudig. "2016 war ich in Abu Dhabi und Amsterdam, aber auch in Oberstdorf und am Chiemsee." Dabei habe er Anregungen fürs die Arbeit im Landratsamt gesammelt.Den Posten im Landratsamt sieht Gilch auch als Belohnung dieses ehrenamtlichen Einsatzes mit dem Ziel, die Region kulturell zu bereichern. "Es ist etwas ganz anderes, meine Heimat zu bewerben als eine Wasserflasche oder irgendein anderes Produkt."Der Schwerpunkt des Studiums der Medienproduktion und -technik in Amberg lag beim Marketing. Erfahrung sammelte er während der Bachelorarbeit, bei der Gilch ein Kommunikationskonzept für die Stadt Vohenstrauß erstellte. "Ich bin wohl behördlich geprägt", schmunzelt er bei der Erinnerung an sein erstes Praktikum als Neuntklässler ebenfalls im Rathaus seiner Heimatstadt. Daneben hat er bei der Weidener Agentur "Powerpress Medien" Erfahrungen gesammelt - unter anderem beim Projekt "Paulaner Fanträume" in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München.