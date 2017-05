(adj) Er ist ein Vorbild für die Jugend. Josef Gleißner hat sich über 50 Jahre um die Bienenzucht verdient gemacht. Dafür verlieh jetzt der Vorsitzende der Neustädter Imkergemeinschaft, Heribert Bräutigam, seinem Vorgänger die Ehrennadel in Gold des Deutschen Imkerbundes. Außerdem ernannte er ihn zum Ehrenmitglied.

Gleißner ist Imker mit Leib und Seele. In seinen besten Jahren besaß er bis zu 220 Bienenvölker. Seine Ehefrau Resi unterstützte ihn bei der Arbeit. Die Herstellung des Honigs bedarf großes Wissen. Jetzt, so erklärt der Geehrte, habe er nur mehr ein Bienenvolk.Doch nicht nur die Bienen und die Natur liegen dem fast 81-Jährigen am Herzen. Auch der Zusammenhalt der Mitglieder war ihm stets ein großes Anliegen. So führte er jahrelang die Kassengeschäfte der Imkergemeinschaft. Damals, so erzählt Gleißner schmunzelnd, habe man den Zucker für die Imker in einer Sammelbestellung beschafft. Der Süßstoff sei mit einem kleinen Lastwagen zu den Mitgliedern gefahren worden. "Dabei habe ich als Kassier gleich den Vereinsbeitrag kassiert."Später übernahm Gleißner den Vorsitz und führte den Verein 30 Jahre lang. Heute ist er noch als Stellvertreter aktiv.