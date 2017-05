Josef Janda ist ein passionierter Angler. Doch fast noch mehr als ein großer Karpfen fasziniert ihn die Ausrüstung zum Fangen von Forelle, Hecht und Co.

Sauber geordnet

Liebling aus dem Baumarkt

Neustadt/Floß. Im Hobbyraum hat er 102 Angelruten und umfangreiches Zubehör gesammelt. Das dürfte einmalig in der Region sein. Die Leidenschaft fürs Angeln hat Janda seit seiner Kindheit. Die Passion zum Sammeln der Ruten, Spulen und Schnüre kam erst später. Doch nach 30 Jahre soll jetzt Schluss mit neuen Stücken sein. Der Ausstellungsraum im Keller ist voll.Betritt man den niedrigen Raum im Keller verschlägt es dem Betrachter erst einmal die Sprache. 102 Angelruten hat der Sammler an Wänden und an der Decke in Reih und Glied aufgehängt. Dutzende Steck- und Teleskopruten, von der leichten Köderfisch- bis zur schweren Hechtangel hat er sich im Laufe der Jahre gekauft oder geschenkt bekommen."Das Sammeln wurde fast zur Sucht. Wenn ich Weihnachten oder zum Geburtstag keine Rute geschenkt bekam, war ich beleidigt", gesteht der 64-jährige Flosser. Daneben hat er eine Unmenge von Haken, Blinkern, Wopplern gesammelt, die er in Schubladen und an Wandtafeln aufbewahrt.Die Angelleidenschaft hat ihm wahrscheinlich sein Vater, der legendäre Volksmusikant Sepp Janda mit in die Wiege gelegt. "Wenn ich als Bub zum Einkaufen geschickt wurde, brachte ich Salz anstatt des bestellten Zuckers mit heim, aber immer eine Tasche voll mit Fischen aus der Floß", erinnert er sich.Gut 28 Jahre ist Janda schon Mitglied im Kreisfischereiverein Neustadt. Vorsitzender Bernhard Weiß ist voll des Lobes über den Aktivposten unter den Anglern: "Der Sepp lässt keine Versammlung aus, hilft bei Fischerfesten und Arbeitsdiensten."Das Jagdfieber auf Fische dehnte sich dann aufs Sammeln der nötigen Gerätschaften aus. "Zuerst schwor ich mir, dass bei 50 Ruten Schluss ist. Doch es ging weiter". Bis auf ein paar wenige hatte Josef alle Angeln schon in Gebrauch und so manchen kapitalen Fang gemacht - von der sechspfündigen Forelle bis zum 15 Pfund schweren Karpfen. Seine Lieblingsrute hat er für 110 Euro im Baumarkt erstanden. Für die teuerste Rute gab er fast 500 Euro aus. "Zählt man alles in allem zusammen, habe ich bestimmt 10 000 Euro in die Sammlung investiert." Seit einem Jahr ist der gelernte Rohrverleger im Tiefbau in Rente. Jetzt hat er noch mehr Zeit für sein Hobby.Den Führerschein machte er erst im Alter von 42 Jahren. Einziger Grund war, dass er an seine Angelplätze fahren konnte, ohne seine Frau damit belästigen zu müssen. Die bezeichnete seine Sammelleidenschaft anfangs als "verrückt", hat sich aber mittlerweile an den Spleen des Gatten gewöhnt.