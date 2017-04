14 Jahre Ortsvorsitzender der CSU, 34 Jahre Mitglied des Oberpfälzer Waldvereins. Nebenbei engagiert sich Josef Schärtl bei der Kirchenverwaltung, der Feuerwehr und betreut einen schwer erkrankten Nachbar. Für diesen Einsatz wird er nun mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet.

Neustadt/WN/Döllnitz. Josef Schärtl strahlt, als ihn Landrat Andreas Meier für seinen ehrenamtlichen Einsatz und seine langjährigen Dienste für die Gemeinschaft würdigt. Neben ihm sitzen seine beiden Enkel, seine Frau Sieglinde und seine Tochter Elisabeth. Ein bedeutender Moment, den der 67-Jährige mit seiner Familie teilen möchte. Für besonderes Engagement verleiht ihm Meier die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland."Die Lebensqualität in unserer Region entsteht durch Menschen wie Sie. Machen Sie weiter, aber lassen Sie andere Dinge nicht hinten anstehen", betont Meier, selbst Vater, mit Blick auf Schärtls Enkel. Von 1991 bis 2005 engagierte sich der Döllnitzer als Ortsvorsitzender der Leuchtenberger CSU. "Es gelang Ihnen, 14 Frauen in der Partei aufzunehmen und zu motivieren, sich aktiv für die Gemeinschaft einzusetzen", betont Meier. Während seiner Amtszeit stieg die Mitgliederzahl von 42 auf 80 Personen. Regelmäßig organisierte er Neujahrsempfänge, Seniorennachmittage und Faschingsbälle. "Dabei haben Sie nie gefragt, welcher persönliche Vorteil entsteht, sondern, wie Sie anderen helfen können." Auch das Vereinsleben liegt dem 67-Jährigen am Herzen. Schon 34 Jahre ist er Mitglied des Oberpfälzer Waldvereins und betreut mehrere Grünflächen, unter anderem den Aussichtspunkt bei Bernrieth.Seit seinem 16. Lebensjahr gehört er der Feuerwehr an - erst in Tännesberg, seit der Hochzeit mit seiner Frau Sieglinde in Döllnitz. Zudem engagiert er sich in der katholischen Kirchengemeinde, seit 19 Jahren in der Kirchenverwaltung St. Jakobus. "Seit etlichen Jahren beweisen Sie, dass Nachbarschaftshilfe für Sie nicht nur ein Wort ist", lobt Meier. Als ein Nachbar von Schärtl schwer erkrankte, betreute er den Mann bis zu seinem Tod. "Sie waren Ansprechpartner und kümmerten sich um sein Anwesen. Das ist eine große Leistung."Als ihm Meier die noch von Joachim Gauck unterzeichnete Urkunde überreicht, verrät der 67-Jährige, dass sein Engagement nicht immer leicht war. Ein Zwölf-Stunden-Tag, danach gleich weiter zu den Vereinen. "Es gab Rückschläge, aber am Ende kam immer etwas Gutes zurück. Ohne meine Familie hätte ich das alles aber nicht geschafft." Nun will er viel Zeit mit seinen zwei Enkeln verbringen, "Dinge nachholen, die ich vorher verpasst habe".