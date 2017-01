Die berufsorientierenden Zweige Soziales, Wirtschaft und Technik um Fachlehrer Gerhard Schnös der Mittelschule ließen sich als berufsorientierende Maßnahme von Schreinermeister Erich Spreng aus Egweil bei Ingolstadt Tricks und Kniffe an der Drehbank zeigen. "Beim Drechseln werden an einer rotierenden Maschine schneidend oder schabend durch Gegenhalten eines Werkzeuges Späne abgetrennt. So entstehen unterschiedliche Profilierungen." So lautet die theoretische Beschreibung für das Handwerk.

In der Praxis bedeutet dies: genaues Arbeiten, ständiges Nachmessen sowie konzentriert und aufmerksam zu bleiben. Nur so wird die filigrane Arbeit erfolgreich. An den Drechselbänken hatten die Neuntklässler bereits im vergangenen Jahr Erfahrung gesammelt. Jetzt durften sie nach einer kurzen Einweisung durch den Gast ihre Kenntnisse anwenden. Ziel war es, einen Kerzenständer zu drechseln.Danach erfuhren die Schüler Wissenswertes über die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten verschiedener Holzarten. Dann kam die Kür, bei der die Jugendlichen einen filigranen Kugelschreiber herstellen durften. Die Schüler waren hochmotiviert und gingen mit viel Geschick an die Arbeit.Sie waren überrascht, welche verschiedenen Muster durch die Maserung der Hölzer entstanden. Vier Stunden dauerte es, bis jeder seinen individuellen Kugelschreiber gefertigt hatte.