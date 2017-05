Morgen werden es 430 Jahre, dass der heilige Felix in Rom gestorben ist. Der Kapuzinermönch aus Cantalice ist nicht vergessen. Am Wochenende feiern Kloster und Stadt das beliebte Felixfest.

Auftakt ist am Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr mit dem Jugendgottesdienst. Die musikalische Gestaltung übernimmt wieder "Carpe Diem". Anschließend sind alle zum frohen Beisammensein in der Pilgerhalle eingeladen.Der Samstag gehört schon immer der Stadtpfarrei St. Georg. Geistlicher Rat Josef Häring feiert um 20 Uhr in Konzelebration mit Guardian Pater Stanislaus und weiteren Priestern in der Wallfahrtskirche den Festgottesdienst. Zum Volksgesang spielt Christine Behr auf der Orgel.Anschließend ziehen die Gläubigen mit den Erstkommunionkindern und der Stadtkapelle unter der Leitung von Karl Wildenauer zur Bildkapelle. Die Anwohner rings um den Felixberg schmücken ihre Häuser mit Kerzenlichtern und bunten Blumen.Der Sonntag steht im Zeichen des Patroziniums. Musikalisch gestaltet den Hauptgottesdienst der Felixchor unter Christine Behr. Wer schon früher die Messe besuchen will, hat dazu bereits um 8 Uhr Gelegenheit. Während der gesamten Festtage kann ein Ablass gewonnen werden.Zum weltlichen Teil des Felixfestes lädt die Musikschule ab 11.30 Uhr ein. Im Klosterhof servieren Vorsitzender Reinhold Schwarzmeier und sein Team Bratwürste vom Grill und Fischsemmeln, Brezen sowie kühle Getränke, Kaffee und Kuchen. Zunächst spielt das Akkordeonorchester unter Jürgen Eckert auf. Ab 14 Uhr unterhält die Stadtkapelle.Gegen 15.30 Uhr führen die Knirpse der Musikalischen Früherziehung unter der Leitung von Maria Wildenauer und Praktikantin Miriam Enslein einen Frühlingstanz vor. Vronita Grünauer und Maria Hecht sorgen für die Kinderbetreuung. Die Kleinen fertigen und bemalen "Regenmacher". Die Felixfreunde mit Reinhard Kriechenbauer sowie Guardian Pater Stanislaus und der Bauhof mit Chef Johannes Neumann unterstützen die Verantwortlichen der Musikschule.Gläubige aus der gesamten Region kommen auf den Felixberg. Die Pfarrei St. Konrad in Weiden startet um 13 Uhr von der Hammerweg-Kirche zum Felixberg zum Bittgang. Den Pilgerzug führen Dekan Johannes Lukas und Pater Jose Mejo an. Um 14.15 Uhr ist in der Wallfahrtskirche eine kurze Andacht. Gegen 16 Uhr brechen die Pilger wieder Richtung Weiden auf. Das Felixfest endet traditionell um 18 Uhr mit der Maiandacht. Der Kirchenchor singt noch einmal.