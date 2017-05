Der Barockgarten hinter den beiden Lobkowitz-Schlössern soll auch in diesem Jahr für musikalische Höhepunkte sorgen. Hierfür haben die Kulturfreunde Lobkowitz an drei Donnerstagen im Juni und Juli Gruppen eingeladen, die es in sich haben.

Programm und Karten Pink Pedrazzi & The Big Easy gastieren am 29. Juni im Barockgarten, gefolgt von Rooster Crows am 13. Juli, jeweils um 19 Uhr. Den Abschluss bildet am 27. Juli Adjiri Odametey mit seiner Weltmusik. Karten gibt es unter NT-Ticket für 15 Euro, Abendkasse 18 Euro. (krb)

Neustadt. Die Kulturfreunde haben mit der Veranstaltungsreihe im Barockgarten im vergangenen Jahr Akzente gesetzt. Auch heuer soll der idyllische Platz zur Konzertbühne werden. Hierfür hat Stefan Voit, Kulturchef des "Neuen Tages", drei Gruppen gewonnen, die weit über die Oberpfalz hinaus bekannt sind.Mit Pink Pedrazzi & The Big Easy startet die Konzertreihe am 29. Juni. Seit rund 30 Jahren zaubert Pink Pedrazzi ein Stück Americana aus seinem schwarzen Zylinder. Mit seinem Solo-Debüt "A Calico Collection" zog der Baseler Songwriter ein Ass aus dem Ärmel. Als Meister seines Fachs pflegt Pedrazzi seit Jahren eine besondere Leidenschaft für die Americana-Rootsmusik.Weiter geht es am Donnerstag, 13. Juli, mit Rooster Crows - ein Quartett, das sich aus Musikern der lokalen Regensburger Szene zusammensetzt. Hans Deml und Heiner Winkler spielen schon seit Jahren zusammen. Zu den beiden Oberpfälzern gesellt sich mit Werner "Doc" Schneider ein Niederbayer, der vor allem als Mitglied der "Sunny Bottom Boys" bekannt ist. Vierter im Bunde ist Stefan Schindlbeck, ein Multi-Instrumentalist und Freund der Old-Time-Music. The Rooster Crows bieten Country und Folk mit einer Prise Blues, Rock und Rockabilly. Im Gepäck hat die Band Songs von Dylan, Young, Springsteen, Mellencamp, Cash, Earle, John Prine, aber auch von den Beatles, Eagles und David Crosby.Den Abschluss macht am 27. Juli Adjiri Odametey & Band mit afrikanischer Weltmusik. Markenzeichen des Singer-Songwriters Adjiri Odametey ist seine warme, erdige Stimme. Der Multi-Instrumentalist beherrscht Instrumente wie die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, Kora, Balafon und Gitarre. Odametey wuchs in der ghanaischen Hauptstadt Accra auf. Durch seine Auslandstourneen lernte er unterschiedlichste Stilrichtungen kennen. Mit seiner Musik schuf er einen eigenen individuellen Stil - immer im Bewusstsein seiner eigenen Wurzeln.