Der Veranstaltungskalender für das Jubiläum 800 Jahre Stadt Neustadt/WN ist schon jetzt gut gefüllt. Vereine, Organisationen, sowie die Stadt selbst haben ein buntes Programm zusammengestellt. Zudem gibt es eine Chronik für die Jahre von 1982 bis 2016.

Aufsätze über Geschichte

Mit Idee ins Festbüro

Mit der Silvestergala in der Stadthalle und einem Brillantfeuerwehr wird das Jubiläum 2018 eingeläutet. Auch die Regensburger Domspatzen treten in der Stadt auf. Höhepunkt der Feier, die sich über das ganze Jahr erstreckt, ist die Festwoche vom 14. bis 22. Juli. Zu dieser Zeit wird täglich ein besonderes Event angeboten - etwa der Festkommers und ein Delegationsbesuch der Neustädter Partnerstädte.Eine "Sonderbriefmarke individuell" für 70 Cent soll das Symbol der Feier werden, betonte Festleiter Reinhold Zapf im Kulturausschuss. Es sollten 200 Bögen mit je zehn Briefmarken gedruckt werden. Der Auftrag wird noch in diesem Jahr vergeben. Die Neustädter Schulen fertigen die Begrüßungstafeln. Da der 200. Todestag des Neustädter Komponisten Franz Gleißner in das Jubiläumsjahr fällt, ist zu seinen Ehren am 29. September ein Konzert geplant. "Viele verfolgen die Fernsehserie ,Kunst & Krempel'. Auf Anregung von Stadtrat Joe Arnold können die Neustädter ihre Schätze zeigen und von Fachleuten bewerten lassen."Museumsleiterin Ursula Wiechert wird die Geschichte der Stadt von 1980 bis 2016 in einem Buch fortschreiben. Dabei betont sie, dass das Geschichtswerk von Heinrich Ascherl seine Gültigkeit behält. Um sich von der bisherigen Stadtchronik zu unterscheiden, wählte sie bewusst eine andere Erzählform. "Es wird nicht mehr in einem monolithischen Block eines Geschichtsbuches erzählt - vielmehr mit einer Vielzahl von Aufsätzen unterschiedlichster Autoren." So sollen unterschiedliche Sichtweisen entstehen. Unterstützung erhielt Wiechert unter anderem von seiten des Rathauses. Bislang stehen noch Berichte zu den Themen Feuerwehr, Abwasserzweckverband und der Zeitsplitter aus.Bürgermeister Rupert Troppmann freute sich über das Engagement. "Es wäre schön wenn man die Chronik zu Weihnachten noch als Geschenk kaufen kann." Die alte Chronik wird es als "Zugabe" geben.Die Stadt beteiligt sich am Festzug zum Heimatfest in Waldthurn am 18. Juni. Für den verhinderten Jugendreferenten Stefan Linsmeier verlas Troppmann den schriftlichen Bericht. Er betonte eingangs, dass in der Jugendarbeit eine großartige Arbeit geleistet werde. Auch das Verhältnis der Jugendlichen zum Pächter der Freizeitanlage sei hervorragend. Nachdem die Jugendräume in Eigenleistung renoviert wurden, hat die "Freiheit" wieder jeden letzten Freitag im Monat geöffnet. Bei Dart, Kicker oder Gesprächen können die Besucher gemeinsame Zeit verbringen. Am 25. Februar steigt in den Räumen eine Faschingsfeier. Auch ein Open-Air ist geplant - am 29. Juli. Wer mit Ideen oder Aktionen zum Jubiläumsjahr beitragen will, kann sich jeden Dienstagvormittag im Festbüro melden.